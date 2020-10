Nincs újabb fertőzött a városházán

Az alpolgármester elmondta: kedden derült ki, hogy Antal Árpád is megfertőződött, ezért szerdán ő maga és a titkársági személyzet sem ment be dolgozni, hanem elvégeztették a tesztet, mivel azonban egyik sem lett pozitív, csütörtökön vissza is tértek a munkába. A polgármesteri hivatal más részlegein nem merült fel fertőzési gyanú, a megszokott módon dolgoznak, Antal Árpád pedig otthonról irányítja a tevékenységet. A polgármester jól érzi magát, vizsgálati eredményei is jók, nem szorul kórházi ellátásra, csak elszigetelésben marad - mondta.