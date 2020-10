Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, vő, testvér, sógor, a málnási születésű sepsiszentgyörgyi

MIHÁLY MÓZES

életének 73. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2020. október 3-án 13 órakor lesz a málnási ravatalozóból a református temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1767

Fájdalommal tudatjuk, hogy a kisborosnyói születésű

sepsiszentgyörgyi

özv. FAZAKAS EMMA

(szül. JORDÁKI)

életének 92. évében rövid

betegség után elhunyt.

Temetése 2020. október 2-án 11 órakor lesz a vártemplomi református temetőben.

A gyászoló család

1765

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, keresztapa, közeli és távoli rokon, szomszéd és jó barát, a bözödi

születésű sepsiszentgyörgyi

özv. TAMÁSI JÓZSEF

életének 72. évében hosszú betegség után 2020. szep­tember 28-án távozott

szerettei köréből.

Temetése október 3-án 13 órakor lesz a közös ­temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4318901

Köszönet

„Szól a csengő most is

hallom / folyton hallom

hallom ­régen/ Hallottam

az anyaméhben.”

Kányádi soraival szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték, lélekben velünk voltak,

szeretettel gondoltak

PREZSMER IMOLÁRA.

A gyászoló család

1763

Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik drága

halottunk, a baróti

JÓZSA MÁRIA MAGDOLNA temetésén részt vettek,

utolsó útjára elkísérték,

sírjára virágot helyeztek, mély fájdalmunkban

osztoztak.

A gyászoló család

20428

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az árkosi

VÁRADI MIHÁLY

temetésén részt vettek, ­sírjára virágot helyeztek, részvétet nyilvánítottak, ­utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4318904

Megemlékezés

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel

emlékezünk a baróti

id. HEGEDŰS LAJOSRA,

akit hat hete kísértünk

utolsó útjára. Hiányát érezzük és szeretetét szívünkben örökre megőrizzük.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1115999

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, a komollói ZOLTÁNI ZSUZSANNÁRA, akit ma egy éve kísértünk utolsó útjára. Gondoskodó szeretetét soha nem feledjük. Emléke legyen áldott.

Gyermekei és azok családja

4318921

Emlékét szívünkbe zárva és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsikőröspataki

KISS ANNÁRA (Anyucira) halálának ötödik évfordulóján. Önzetlen gondoskodása örökre megmarad

emlékezetünkben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4318925

Fájó szívvel emlékezünk a borszéki születésű

sepsiszentgyörgyi

KRISTÁLY KLÁRÁRA ­halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke szívünkben örökké élni fog.

Szerettei

4318878

Kegyelettel és szívünk mély fájdalmával emlékezünk a sepsikőröspataki

KARÁCSONY ANDRÁSRA,

aki 11 éve távozott szerettei köréből. Szeretetének,

jóságának, nemes lelkének, önfeláldozó gondoskodásának emléke végigkísér egy életen át.

Nyugodjon békében.

Szerettei

4318882

Életed elmúlt, mint egy pillanat, emléked szívünkben örökre megmaradt. Voltak terveid, nem készültél elmenni, szeretted volna látni unokáid felnőni. Van fájdalom, mely a földön marad, szeretet, mi a síron túl is ugyanaz. Van élet a lelkednek odaát, ahová küldünk érted egy imát. Halálának harmadik évfordulóján fájó szívvel emlékezünk a vargyasi

ANDORKÓ IRMÁRA

(szül. KOLUMBÁN).

Legyen nyugalmad csendes, emléked áldott.

Szerettei

4318884

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, az illyefalvi KUTI ERZSÉBETRE (szül. MUNTYÁN) halálának 23. évfordulóján. Hiányát minden percben érezzük.

Pihenése legyen csendes.

Szerettei

4318880

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk KISS GÁBORRA (Gabikára) halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4318899

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk TAMÁSI JOLÁNRA, akit egy éve kísértünk utolsó útjára. Szeretete szívünkben örökké élni fog. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4318902

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. BEDER ÁRPÁDRA halálának első évfordulóján. Elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökre ott maradsz. Nyugodj békében.

Bánatos özvegye

és gyermekei

4318908

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az angyalosi

özv. VIRÁG JÓZSEFNÉ

INCZE ÁGNESRE (Bertára) halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4318910

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szárazajtai születésű

NAGY IBOLYÁRA

(szül. SZABÓ), akit hat éve kísértünk utolsó útjára. ­Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Fia és családja

4318911

Szomorú szívvel emlékezünk a tíz éve elhunyt sepsiszentgyörgyi KÓSA BÉLÁRA. ­Hiányát minden percben érezzük. Nyugodjék békében.

Szerető családja

4318898

„Csillagok közt élsz már, / Angyalok közt jársz, / Ott hol csendből épül vár, / S igaz lelkedre / Isten vigyáz már. / Uram! Adj neki nyugodalmat, / S egy csendes felhőn

párnát, / Fogadd be őt, Uram, / S vigyázd örök álmát!”

Ma hat hete eltávozott

szerettei köréből a drága jó édesanya, nagymama,

özv. BODÓ MÁRIA-MAGDOLNA.

Emléke legyen áldott.

Lánya, veje és unokái

4318917

Szeretettel emlékezünk id. KOVÁCS LAJOSRA, az Electrica Rt. volt alkalmazottjára, aki ma négy éve távozott az élők sorából.

A gyászoló család

4318919