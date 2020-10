Együttműködésre ítélve Baróton

Új helyzet elé állította a pártokat a baróti helyhatósági választások eredménye. Az Erdélyi Magyar Szövetség örvendhet az általuk támogatott független Benedek-Huszár János polgármesterré választásának és ezáltal megnövekedett politikai súlyának, de tisztségviselői tisztában vannak azzal, hogy a leglényegesebb terveiket csak akkor vihetik sikerre, ha a testületben többségben levő RMDSZ is úgy akarja. Nem könnyű a nemrég még a városvezető személyét és tizenkét tanácstagot adó RMDSZ-nek sem: listájuk nyert, de jelöltjük alulmaradt, azaz ha azt akarják, hogy a kampány ideje alatt megígértek zöme megvalósuljon, akkor nem gáncsoskodhatnak csak azért, hogy a másik fél sikertelenségéből politikai tőkét kovácsoljanak. A helyi politikai életet meghatározók nyilatkozatai szerint nem is kívánnak felesleges csatározásba kezdeni, és készek közös erővel tenni Barót felemelkedése érdekében.

A siker titka

Benedek-Huszár János tavaly ősszel úgy vélte, megnyerheti a választást, majd miután a kampány során 2500 emberrel kezet fogott, már voksolás előtt tudta, hogy ez biztosan úgy is lesz. Sikerének egyik titka az volt – vélte –, hogy életéről és pályájáról végig őszintén beszélt, nem bujkált semmilyen tekintetben: világos üzeneteket fogalmazott meg, senkit a közösségi oldaláról le nem tiltott, hozzászólást nem törölt, az egyenesen neki intézett kérdést mindig megválaszolta. Azt sem várta meg, hogy valamelyik múltbéli sikertelenségét elővegyék: ő maga hozta elő, elmondta a teljes történetet, mellé pedig hozzátette magyarázatát is. Emellett minden faluba elment, a jórészt telt házzal zajló fórumukon mondta el, miként látja Barót gondjainak megoldását, a független sajtó érdeklődését mindig anélkül fogadta, hogy feltételeket szabott volna. Jelentőséget tulajdonít annak is, hogy az elmúlt néhány hét során próbálta mindegyik oldalát megismertetni a választókkal. Falvakon fontosnak tartotta megmutatni, hogy ő maga is falusi ember, tudja, mit jelent földművesnek lenni, illetve azt is, hogy milyen egy infrastruktúra nélküli faluban szívni a port. Sokaknál viszont az számított, hogy volt polgármesteri tapasztalata és jelentős – adatokkal bizonyítottan sikeres – pályázatíró tevékenységet folytatott. „Ebben az eredményben az látszik, hogy az üzeneteimet hitelesnek fogadták el, és az is, hogy bár Barót egy többségében RMDSZ-es körzet, a választók képesek differenciáltan támogatni a pártot és az ezzel szemben induló, de a város vezetésére alkalmasabbnak talált személyt” – nyilatkozta az új polgármester.



Kész az együttműködésre

Benedek-Huszár János szerint számára nem fog gondot jelenteni az RMDSZ-szel való együttműködés – ha bennük meglesz a szándék. Ő a fórumain is az összefogás, az együttműködés fontosságát hangsúlyozta: a folyamatos párbeszéd, egymás emberi mivoltának, közéleti tisztségének tiszteletben tartása lesz az alap, a frakcióktól pedig azt várja el, hogy a köztük levő vita „ne politikai, hanem érvalapú és a felek szellemi érettségét bizonyító” legyen. „Úgy gondolom, hogy rengeteg energia- és időbefektetéssel az együttműködés sikeres lesz, azáltal pedig nyolcezer ember élete könnyebbé, szebbé válik” – mondta.

Hogy milyen színezetű legyen az alpolgármester? Benedek-Huszár János szerint a tanácstagi listára leadott szavazatok aránya szerint az lesz a méltányos, ha az RMDSZ adja a város második számú vezetőjének személyét. Amennyiben olyan személyt javasolnak, aki jó munkabírású, és kész fegyelmezetten, eredményre törően együtt dolgozni vele, ő egy ilyen embert kész valós feladatokkal megbízni.

A megyei tanáccsal való, szakmai alapokon nyugvó partneri kapcsolat kialakítására is törekszik majd. Meggyőződése, nem okoz hátrányt ebben a kapcsolatban az, hogy nem párttag: projektmenedzseri munkája során azt tapasztalta, onnan, ahol az önkormányzat „gyártotta” a kisebb-nagyobb projekteket, a támogatás sem hiányzott. „Tamás Sándor pontosan tudja, hogy Ba­rót mennyire le van szakadva a megyei átlaghoz és főleg ahhoz a képzeletbeli ponthoz képest, ahol lennie kéne. Barót, Erdővidék a megye része, és ebben a pillanatban hatalmas forrásigénye van ahhoz, hogy felzárkózhasson. Tudom, hogy a megye megadja azt a segítséget, amelyet módjában áll megadnia” – nyilatkozta.



Borítékolható vereség?

Váncza Tibornak, az RMDSZ Erdővidéki Szervezetének elnöke szerint a baróti vereség már a választás előtt megelőlegezhető volt. A városban érezhető volt a változásra való igény: ezt mutatták a felmérések és az is, hogy többen is indultak a belső előválasztáson. A választmány úgy döntött, ahogy, és azért vállalniuk kell a felelősséget. A számok azt mutatják, a választóknak nem az RMDSZ-szel mint szervezettel volt gondjuk, hanem a polgármesterrel magával: Lázár-Kiss Barna András 792 szavazatot kapott, az RMDSZ önkormányzati képviselői listájára pedig közel másfélszer többen, 1225-en pecsételtek. „Az eredményeket látva én Benedek Jánosnak csak gratulálni tudok, és remélem, mindazt, amit a kampány során ígért, meg is tudja valósítani. Tamás Sándor elnök úr is megtette ajánlatát, és magunk során mi is partnerséget ajánlunk a város új elöljárójának” – nyilatkozta Váncza Tibor.

A széki elnök szerint az, hogy nem RMDSZ-es lett a polgármester, újjágondolásra készteti a szervezetet, ki is legyen az alpolgármester. A tanácstagok többségét adják, választhatnának valakit saját soraikból, de nem zárja ki annak lehetőségét sem, hogy függetlent nevesítsenek, vagy éppen az EMSZ-re bízzák a fontos tisztséget. Mindenképp egyeztetni akarnak az új polgármesterrel, mert mielőtt meghoznák döntésüket, tisztázniuk kellene, milyen feladatot szán az alpolgármesternek – tényleges és fontos feladatokkal bízná meg, vagy csak névleges szerepe lenne. Fontos azt is megtudni, hogy van-e olyan RMDSZ-es, akivel együtt tudna dolgozni vagy csak valakivel az EMSZ tanácstagjai közül képzeli el a munkát? Utóbbi megoldásra sem mondanának egyből nemet, de a hamarosan összeülő választmány csak és kizárólag akkor bólinthatna rá egy ilyen megoldásra, ha a jelölt személye számukra – emberileg és minőségileg – elfogadható.



Tanácstagként folytatja

Lázár-Kiss Barna András lapunknak nyilatkozva is gratulált Benedek-Huszár Jánosnak a győzelemért, s reményét fejezte ki, hogy mindazt, amit a választási kampány során felvázolt, meg is tudja valósítani. Arra a kérdésünkre, hogy tanácstagként vállalja-e a munkát, illetve alpolgármesteri tisztséget vállalna-e, a leköszönő városvezető úgy fogalmazott, az előbbit igen, ám az, hogy az RMDSZ soraiból kit nevesítene, még nincs eldöntve. „Sajnálom, hogy a várost ténylegesen fejlesztő terveimet nem vihetem tovább, de bízom abban, hogy Barót és a megyevezetés között a jó kapcsolat megmarad, és közös erővel tenni tudnak azért, hogy vonzó és minél élhetőbb legyen Erdővidék központja. Az RMDSZ minden olyan határozattervezetet támogatni fog, amely a fejlődést szolgálja, ezt megígérhetem” – nyilatkozta a városi RMDSZ elnöki tisztségét is betöltő Lázár-Kiss Barna András.



Erdővidék is nyert

Az Erdélyi Magyar Néppárt ba­róti elnöke, Dimény László úgy véli, jó embereket sikerült meggyőz­niük, hogy önkormányzati munkát vállaljanak. A zömében fiatalok alkotta csapat a kampány ideje alatt nagyon jól együtt tudott működni, ezt pedig észrevették és jutalmazták a választók is. Benedek-Huszár Jánost felkészült, a várost szakszerűen irányítani képes embernek nevezte: személye által nemcsak Barót, hanem Erdővidék is nyert, mivel minden bizonnyal kisugárzása és tevékenysége a kistérségben is éreztetni fogja hatását. „Két tanácstag helyett öten lesznek azok, akik a polgári eszmék mellett kiállnak – ez mindenképpen előrelépés –, de jó lett volna, ha még bár egy helyet szerzünk a tanácsban. Ez azért lett volna fontos, mert akkor talán másként tárgyalhatnánk az RMDSZ-szel az alpolgármester személyéről. Nem feltétlen ragaszkodnánk ahhoz, hogy a mi sorainkból kerüljön ki, de az igenis lényeges lenne, hogy a város polgárainak többsége által megválasztott polgármesternek, Benedek-Huszár Jánosnak olyan közvetlen munkatársa legyen, aki a közös ügy, Barót érdekében vele együtt tud és akar dolgozni. Remélem, megérti az RMDSZ, hogy a várost szolgálná, ha ez így történne” – nyilatkozta a helyi elnök.



Elégedett az RMDSZ

Váncza Tibor elégedett az RMDSZ által az erdővidéki községekben elért eredménnyel. Balázsi Dénes bardoci polgármester munkája évek óta olyan kiváló, hogy jóformán ellenzéke sincs: ellenjelöltje nem akadt, az EMSZ-nek mindössze egy képviselője jutott a tanácsba. Azért van ez így, mert Barodocon soha nem politizáltak a tanácstagok, hanem a község érdekében közösen cselekedtek. Sikó Imre bölöni, Bihari ­Edömér nagyajtai és Simon András baconi polgármester sikerét a községükben jól látható fejlesztések elismerésével magyarázta. Hogy Vargyason Imets Lajos személyé­ben négy év után polgármestert adhatnak, illetve a tanácsban az elégségesnél is nagyobb számban nyertek mandátumot, azért van, mert új szemléletet akartak meghonosítani – jelentette ki. A széki elnök elégedett azzal a támogatással is, amit az RMDSZ megyei listája és Tamás Sándor tanácselnök-jelölt kapott. Az RMDSZ színeiben a kistérséget Gál Károly, Gáj Nándor és ő maga fogja képviselni, de erdővidéki születésű Farkas Ferenc, Antal Esztilla és Ambrus József is, többek pedig szüleik révén tekinthetőek földinek, azaz igencsak jelentős képviselete lesz a megyei tanácsban Erdővidéknek. „A megyei tanács sok és jelentős beruházást hozott az elmúlt években Erdővidékre, és ezt az emberek észre is vették és szavazataikkal meg is köszönték. Köszönjük mi is a megelőlegezett bizalmat és ígérjük, az elkövetkezendőkben is közös ügyeink érdekében fogunk cselekedni” – mondotta.