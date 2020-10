Nő a kórházra szorulók száma /FRISSÍTVE: Félmillió munkahely szűnt meg/

Országos szinten ez idáig 135 900-an fertőződtek meg COVID-19-cel, a gyógyultak száma 108 135, az áldozatoké pedig meghaladta az ötezret: a stratégiai kommunikációs törzs vasárnapi jelentésében ismét kiemelkedően sok, 56 halálesetről számol be. A kórházban kezeltek száma a múlt hét második felében regisztrált enyhe visszaesés után ismét emelkedő tendenciát mutat, szombaton már 7826 koronavírusos fertőzött szorult orvosi kezelésre, aggasztóan megugrott viszont a hétvégén a súlyos esetek száma: országszerte már közel hatszázan fekszenek intenzív osztályon, némely kórházakból más szakintézménybe kell átszállítani a súlyos eseteket. A fertőzés terjedésének ismét felgyorsult ütemét a hatóságok a szeptember közepén kezdődött új tanévnek, a nyári szabadságukat máshol töltők tömeges hazatérésének és a helyhatósági választási kampánynak tulajdonítják.

Az egyre növekvő napi esetszám és a súlyos betegek szaporodásának ellenére jelen pillanatban nem indokolt a szükségállapot újbóli bevezetése, a koronavírus terjedésének fékezése érdekében azonban be kell tartani az egészségügyi óvintézkedéseket – nyilatkozta pénteken Nelu Tătaru. Ludovic Orban szerint azonban minél inkább nő a koronavírusos betegek száma, annál inkább fokozódik az újabb korlátozások bevezetésének kockázata – ezt szintén pénteken nyilatkozta a miniszterelnök. Orban hangsúlyozta, az ellenőrzések szigorítását kérte az illetékes szervektől, többek közt az iskolai óvintézkedések betartását, hiszen az elmúlt hét folyamán 276 tíz év alatti és 597 tíz és tizenkilenc év közötti gyerek fertőződött meg az új koronavírussal – bár Nelu Tătaru egészségügyi miniszter szerint a fertőzések nem feltétlenül köthetők az iskolához, hisz a gyerekekre átterjedhetett a vírus a közszállítási járműveken, a parkban, de akár a családban is. Ludovic Orban azt kérte, szigorúan ellenőrizzék mind a diákok, mind a pedagógusok maszkviselését, az intézmények higiéniai állapotát, valamint az órák lebonyolításának körülményeit. A tanároknak ugyanakkor kötelességük tartani a fegyelmet az osztályokban és folyamatosan emlékeztetni a diákokat az óvatosságra. Hasonlóképp a szabályok betartására szólította fel a diákokat Monica Anisie oktatási miniszter is, kijelentve, levonják azoknak a diákoknak a magaviseleti jegyét, akik megtagadják a maszkviselést az iskolákban.

Eközben a Ziarul Financiar arról ír, hogy a március 16-án elrendelt szükségállapot óta több mint 481 ezer munkahely szűnt meg, a járvány leginkább a feldolgozóipart sújtotta, és ezt alátámasztják a számok is, hiszen több mint 209 ezer munkaszerződést szüntettek meg ebben az ágazatban a koronavírus-járvány okozta gazdasági leállás idején, majd az újraindulást követően csak 119 ezer új munkaszerződést jegyeztek be. A járvány az építőipart is kedvezőtlenül érintette, ott 195 ezer állás szűnt meg, és csak 124 ezer új munkaszerződést jegyeztek be. A kereskedelmet nem érintette kedvezőtlenül a koronavírus-járvány, itt több mint 32 ezerrel nőtt a munkaszerződések száma a járvány előtti időszakhoz mérten. Kisebb mértékű, de szintén növekedés tapasztalható az oktatásban és a mezőgazdaságban is, ahol mintegy tízezerrel, illetve hatezerrel nőtt a munkaszerződések száma.