Az első szett elején mindkét teniszező két alkalommal vette el ellenfele adogatójátékát, majd ez a magyar játékosnak 6:5-nél is sikerült, így 59 perc után előnybe került. A második felvonás sokkal simábban alakult, Fucsovics kétszer is megnyerte a világranglistán 84. Monteiro szervajátékát, és 6:1-re hozta a játszmát. A harmadik szett is így kezdődött, majd így is végződött, így a szervafogadásban szinte végig remeklő magyar játékos jutott tovább.

A világranglistán jelenleg 63. helyezett Fucsovics újabb sikerével beállította eddig legjobb Grand Slam-szereplését, hiszen 2018-ban és idén is a negyedik körig menetelt az ausztrál nyílt bajnokságon. A magyar játékosok közül eddig csak Kehrling Béla, Asbóth József, Gulyás István és Taróczy Balázs tudott a legjobb 16 közé kerülni a francia nyílt bajnokságon.

Az első fordulóban Fucsovics négy játszmában győzött a negyedik helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyev ellen, majd csütörtökön a második körben három szettben diadalmaskodott a spanyol Albert Ramos Vinolas felett (7:6, 6:3, 7:5). A nyolcaddöntőben a 13. helyen kiemelt orosz Andrej Rubljov lesz az ellenfele, de annak a találkozónak az eredményétől függetlenül minden bizonnyal a legjobb ötven közé jut a világranglistán.

A párizsi Grand Slam-torna korábbi román győztesét nagy meglepetésre a világranglistán 53. lengyel Iga Swia­tek búcsúztatta két sima szettben, 69 perc alatt (6:1, 6:2). A világranglistán második helyezett Halep ezt megelőzően január 30-án veszített tétmérkőzést, az ausztrál nyílt bajnokság elődöntőjében. A koronavírus-járvány miatti kényszerszünet után a dubaji, a prágai és a római tornát is megnyerte. A 19 éves Swiatek eddigi pályafutása legjobb szereplését produkálja felnőtt Grand Slam-tornán. Párizsban tavaly, Melbourne-ben pedig idén nyolcaddöntőbe jutott, de negyeddöntőben először játszhat.