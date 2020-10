A megyeszékhelyi Sepsi-SIC pályakerékpárosa, Szabó Norbert a román országos bajnoksággal hangol a november 11–15. között esedékes Európa-bajnokságra, amelyen két számban, sprintben és az 1 km-es próbán is rajthoz áll. Mindkét viadalnak a bolgár Plovdivban található velodrom ad otthont, így sportolónk elmondása szerint számára mindenképp előnyt jelent, hogy a versenyeket egyazon helyen rendezik meg.

Szabó Norbert hosszú, közel tíz hónapos és időnként monoton kényszerpihenő után augusztusban versenyzett idén először, ám számára az igazán fontos erőpróbák csak most következnek. A sepsiszentgyörgyi bringás előbb a román országos bajnokságon áll rajthoz, majd kevéssel később már nemzetközi mezőnyben, azaz a sportág kontinensviadalán kell bizonyítania. Elmondása szerint muszáj, hogy jó legyen, hiszen ha eddig nem is volt különösebben sok versenye, innen arrafelé viszont lesz. A hónap végén következik az országos bajnokság, majd rá két hétre rendezik meg az Európa-bajnokságot, s ez a két legfontosabb viadala ebben az évben. Sajnos, számára ezzel véget is ér a 2020-as szezon, hiszen az eddigiekhez képest többé nem télen lesznek a világkupaversenyek, ugyanis jövőtől nyáron tartják azokat, a szakági világbajnokságot pedig őszre időzítették.

Kerékpározónk számára ez az év majdhogynem csak az edzésekről szólt, s bevallása szerint még akkor is keményen dolgozott, amikor az ország teljes zárlat alatt volt. Rengeteget tekert aszfalton, de mostanában egyre többször van pályán. Augusztusban két csehországi megmérettetésen állt rajthoz, de egészségügyi probléma miatt ezek nem sikerültek valami jól. „Azért mentünk a csehekhez, hogy ismét bele tudjunk kóstolni a versenyzés ízébe, így igazából az a két viadal még jó szintfelmérőnek sem felelt meg. A felkészülési időszakom közepén volt ez a kiszállás, ebből kifolyólag az eredmény teljes egészében mellékes. Minden nehézség ellenére rá kellett jönnöm, hogy a hosszú kényszerszünet után is élveztem a versenyzést, nem szoktam el semmitől, s különösebben nem stresszeltem maga. Meglepő módon egyáltalán nem volt furcsa annyi hónap kihagyás után újra pályán lenni, s ahogy már mondtam, nagyszerű volt versenyezni. Egy-egy futamon éreztem, hogy voltak olyan reakcióim, amiket általában több rutinnal kezeltem, ám akkor és ott különösebben nem jelentettek gondot” – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó.

Mivel Romániának továbbra sincs használható velodromja, a hazai pályakerékpáros országos bajnokságnak idén is déli szomszédaink, a bolgárok adnak otthont. A világszínvonalhoz tartozó plovdivi pálya október 31. – november 1. között a román nemzeti bajnokságnak ad otthont, majd november közközepén (11–15.) szintén ott tartják a pályakerékpáros Európa-bajnokságot. „Az országos bajnokságtól egyértelműen azt várom, hogy megnyerjek minden számot, amelyen rajthoz állok, s úgy gondolom, hogy egyéni és országos csúcsot is fogok menni. Ott leszek a csapatsprintben, az 1 km-es távon és sprintben, de keirinben is indulni fogok. A megyeszékhelyi Sepsi-SIC csapatát mellettem Madaras Dániel és Iulian Baciu fogja képviselni. Madaras folyamatosan velem készült, s az edzésen mutatott teljesítménye alapján egyre jobb formába van, napról napra gyorsabb és erősebb. Baciu, aki csapatsprintben az első emberünk, Hollandiában tanul és tréningezik” – mondta sportolónk, aki nemrégiben hosszabbította meg szerződését a Sepsi-SIC csapatával.

Megítélése szerint kemény küzdelem ígérkezik az Európa-bajnokságon, még akkor is, ha a hollandok és a britek nem vesznek részt a kontinenstornán. A mezőnyben viszont ott lesznek a legjobb lengyel, orosz, spanyol, olasz kerekesek, akik mind kőkemény ellenfélnek számítanak. Szabó az Eb-n csak két versenyszámban fog indulni: sprintben és 1 km-en. „Jól ismerem a plovdivi pályát, így az Európa-bajnokság félig-meddig hazai környezetben lesz nekem, és úgy gondolom, ez hasznomra lehet. Máskor sokat méregetem egy-egy pálya íveit, hogy megkapjam a legjobbat, amiből később előnyt tudok kovácsolni magamnak, a bolgároknál viszont ismerem már ezeket, és ezért bizakodó vagyok” – fogalmazott derűsen a 27 esztendős versenyzőnk, aki október 19-én utazik ki Bulgáriába.