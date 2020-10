Megtanulni mozogni és egészségesebben táplálkozni

Számomra kissé idegen ez a témakör, még annak ellenére is, hogy a lehetőségeimhez képest én is kísérletezgettem az egészségesebb életmóddal: mindig megpróbálok odafigyelni az étkezésre, és rendszeresen sportolok, még úgy is, hogy egy kiújuló bokasérülés mostanában megakadályoz ebben. A szükségállapot alatt elrendelt kijárási tilalom idején megnézett sok online edzés miatt ismerős volt számomra a Change Center, de még így is keveset tudtam róluk. Nemrégiben azonban felkerestem őket, és Szőcs Enikővel, a központ egyik megálmodójával, trénerével jól kiveséztük a dolgot. Beszélgetésünket a sepsiszentgyörgyi Állomás negyedben található centerben ejtettük meg, így jómagam is megtapasztalhattam, hogy milyen az a hely, amely az egészségközpontú, tudatos életmódot népszerűsíti, támogatja.

– Milyen céllal hívtátok életre a Change Centert?

– Az utóbbi évben sokan kerestek meg azzal, hogy segítsünk neki a sportolásban, az étkezésben vagy abban, hogy fogyjanak le pár kilót. A férjemmel úgy láttuk, hogy az embereknek ugyanaz a problémájuk: nehezen sikerül megszűrni azokat az információkat, amelyek ennek kapcsán keringenek az interneten. Ez túl sok energiát is emészt fel, s az emberek csak az eredményre kíváncsiak, és arra, hogy miként lehet oda eljutni. Elgondolkodtunk azon, hogy mi az, ami igazából hasznos lehet nekünk is meg neki is. Innen jött az ötlet, hogy jó lenne egy program, amely kitér arra, hogyan kell egészségesebben sportolni, élni. A múltban mindkettőnknek voltak komoly sportsérülései, így elég sok tapasztalatunk volt abban, hogy mit nem szabad csinálni, vagy hogy mire kell inkább odafigyelni. Készítettünk egy programot, s ennek az volt célja, hogy ne rövid távon és egészségtelenül oldjuk meg a problémákat, hanem arra akartuk rávezetni az embereket, hogy a mindennapi életvitelükbe olyan változtatásokat vezessenek be, amelyeknek hosszú távon is eredménye van. Amúgy gyorsan lefogyni nagyon könnyű, de egyáltalán nem egészséges. Ezt abszolút el akartuk kerülni, ezért olyan programot állítottunk össze, amely hat hónapról szól. Az volt a szándékunk, hogy olyan személyekkel dolgozhassunk, akik azt szeretnék, amiben mi hiszünk. Ennek következtében indult el az első Change-program: fizikai felméréseket, testösszetétel-analízist végeztünk, és megnéztük a jelentkezők táplálkozását is. Ez alapján mindenki kapott egy edzéstervet, egy táplálkozási szokást javító tervet, amivel az a célunk, hogy segítsünk előremozdulni egy olyan úton, amitől önbizalmat kap az ember a saját eredményétől. Ez kell hogy párosuljon hosszú távú kitartással és mentalitásváltással. Már van két lefutott programunk, amelyeknek nem volt helyszíne, s mivel úgy éreztük, hogy erre a tevékenységre van igény, felmerült bennünk a gondolat, hogy jó lenne egy hely is...

– Életmód, sport és táplálkozás. Ez a három dolog együttvéve adja számotokra a küldetéseteket?

– Ez egy nagyon lebutított formája az életmódváltásnak, mivel ennél sokkal többről van szó. Mi a sportolásban és a tudatos táplálkozásban vállalunk nagyobb felelősséget, s úgy érezzük, a tudásunk elég ahhoz, hogy segíteni tudjuk. Egyébként az a tapasztalat, hogy sok mindent tudunk: mennyi vizet kell inni, fontosak a zöldségek, a gyümölcsök, a vitaminok, viszont arra jöttünk rá, hogy ezt kevés esetben tartjuk be. Az átlagember tudása megfelelő, de sokszor beleesnek olyan hibákba, ami miatt félreteszik az alapelveket.

– A névválasztás révén is a változásra ösztönzitek az érdeklődőket?

– Úgy gondolom, hogy a változás mindennapi, hiszen folyamatosan változunk. Mi is, a gondolataink is, de változik a testünk, s ez egy olyan dolog, ami nem mindig tudatosul bennünk. Arról meg mi dönthetünk, hogy milyen irányú legyen ez a változás. Az átalakulás lehet jó vagy rossz, ám mi a tudatosságon alapuló jó változást népszerűsítjük.

– Már megvan a célközönségetek?

– A programjaink általában mindenkinek szólnak, de ki szeretném emelni, hogy azok a személyek nyitottabbak a hosszú távú váltásra, akiknek meggyőződése, hogy erre szükségük van. Azt látom viszont, hogy kell egy negatív történet vagy érettség ahhoz, hogy az ember úgy akarjon sportolni, táplálkozni, hogy az egészségét szolgálja. Azoknak is tudunk programokkal szolgálni, akiknek az életébe most nem fér bele egy ilyen dolog, hiszen vannak csoportos edzéseink, a felméréseinket a programtól függetlenül elvégezzük, az edzőterem használata Covid-mentes időben pedig bárki számára nyitott.

– Milyen mozzanatai vannak a Change-programnak?

– Az első lépés a felmérés, itt gondolok a gépes vizsgálatra, a fizikai képesség feltérképezésére, a táplálkozási szokások feltárására. Az elején csak az alapozással foglalkozunk, itt a résztvevők megtanulják helyesen elvégezni a gyakorlatokat, megtanulják a gépek, eszközök pontos használatát, és az elemzések révén megszületik az egyénre szabott terv. Ezután kezdődnek el a személyi edzések, előzetes egyeztetés után akkor, amikor a résztvevőnek megfelel. Volt/van olyan is, aki nem akar bejönni az edzőtermünkbe, ezért odafigyeltük arra is, ha valaki úszni, esetleg szaladni, biciklizni szeret jobban, akkor a programunk ne korlátozódjon csak a benti edzésekre. Bátorítjuk az embereket, hogy minél változatosabban mozogjanak.

– Ki segít nektek a tevékenységek lebonyolításában?

– Három kollégám van. Az egyik Tompa Szende, ő kinetoterápiát végzett és szülés utáni rehabilitációval kapcsolatosan mesterizett, de régóta dolgozik személyi edzőként is. Továbbá ott van Bokor Izabella, aki szintén kinetót végzett, ő ezenkívül a menedzsmentben segít nekünk. A felsorolásból nem maradhat ki férjem, Szőcs Károly-Csaba, hiszen az edzések mellett a menedzsmentben ugyancsak aktív, projekteket bonyolít le.

– Nagyon erős a jelenlétetek a közösségi oldalon, s a szükségállapot alatt rengeteg online edzést tartottatok. Milyen gondolat húzódott meg e mögött?

– A Change Center január 20-án nyílt meg, és március elején be kellett zárnunk... Éppen elindultunk, kialakult a klienskörünk, és megkezdődött a Change-program. Megvoltak a felmérések, s épp akkor, amikor az edzések is elindultak volna, beütött ez a járvány. Úgy gondoltuk, hogy nem szabad magukra hagyni ügyfeleinket, s őket célozva indítottunk ingyenes online edzéseket. Azt vettük észre, hogy a Facebooknak köszönhetően rengetegen csatlakoztak hozzánk. Volt pár hét, amikor nem akartuk elhinni, hogy milyen sok ember mozog velünk. Összességében 11 héten át tartottuk ezeket az ingyenes edzéséket, s persze motivált minket az, hogy mennyien érdeklődtek a tevékenységeink után, jók voltak a visszajelzések, folyamatosan jöttek a pozitív impulzusok. Tizenhét országból kapcsolódtak be az edzéseinkbe, s sokan most is aktívan velünk maradtak. Az akkori furcsa időszakot sok kellemes emlékkel zártuk, és ez jó.

– Rohanó világban élünk, s aki teheti, megpróbál a maga módján egészségesen élni. Van elfogadott meghatározása az egészséges életmódnak?

– Nincs. Pont ettől szép és komplex az egész. Egészséges életmódot folytatok, vagy egészséges vagyok, netán egészségesen táplálkozom, egészségesen mozgok – szerintem nem létezik. Ez egy olyan témakör, amely nincs eléggé kitanulmányozva. Mindennap jelennek meg új információk, kutatások, amelyekre nem lehet azt mondani, hogy ezek a legbiztonságosabb dolgok. Folyamatosan kell kutakodni a még frissebb hírek után, de az, amit tegnap mondott nekünk a tudomány, az holnap­után lehet, hogy már nem igaz. Nem lehet minden emberre egyetlen olyan receptet ráhúzni, hogy tessék, ezt edd meg, ezt csináld, és működni fog. Folyamatosan változtatni kell, s ezért fontos, hogy legyen kontroll. A program teljes egésze alatt módosítunk az edzésterven, arra reagálva, hogy miként érzi magát az, aki a segítségünket kéri. Ez a táplálkozásra is érvényes, hiszen mindenkinek másképpen működik az anyagcseréje, így ami nekem jó, az lehet, hogy másnak nem. Mindent nagyon személyre kell szabni. Én azt szoktam mondani, hogy egészséges életmód nem létezik, egy egészségesebb életmód azonban igen, és erre kellene törekedni.

– Ámultam-bámultam, amikor beléptem hozzátok! Anyagiakban mit jelent egy ilyen központ elindítása?

– Nagyon sok áldozatot kellett meghoznunk. Korábban én pályázatokkal foglalkoztam, így kézenfekvő volt a dolog. Pályáztunk és nyertünk, de az egyáltalán nem volt elég, így önrészből is jócskán meg kellett pótolni a befektetést. Összegekről egyáltalán nem beszélnék, de van egy edzőtermünk, ez pedig olyan eszközöket tartalmaz, amelyek hasznosak számunkra. Hamarosan kieszközölünk egy újabb – ezúttal kisebb – befektetést, de a jövőben tovább akarunk pályázni, fejleszteni.

– Mi a végső cél?

– Amikor elindult ez a program, mi már tudtuk, hogy mit szeretnénk. A névválasztás azért történt angolul, mert a célunk, hogy létrehozzunk egy applikációt, és ezt akarjuk alkalmazni a nemzetközi piacon, a központot pedig egy innovációs centrummá szeretnénk átalakítani.

– Háromszéken van igény a Change-programra?

– Az elején arra volt megoldás, hogy segítsünk a barátainknak, családtagjainknak, s az első programunkat gyomorideggel indítottuk el, de már arra is túljelentkezés volt. A másodikra még többen jelentkeztek, s ez megalapozta azt, hogy van igény a Change-programra. Székelyföldön most még nem a legideálisabb a helyzet ahhoz, amit mi csinálunk, ám a következő tíz év az lesz. Az, ami most történik itt, Székelyföldön, ez a bumm, hogy mindenki elkezdett sportolni, lefutott téma már külföldön. Ők már túl vannak ezen, s ott már mindenki okosan próbál mozogni, élni. Mindenkinek joga van odafigyelni az egészségére, ám ez egyben kötelezettsége is. Ha erre figyelünk, s a napi rutinunkba be tudunk lopni apró kis változásokat, akkor nemcsak egyénenként tudunk többek, egészségesebbek, boldogabbak lenni, hanem a környezetünkre is teljesen más hatással vagyunk. Szerintem okosan kell mozogni, okosan kell táplálkozni, és ez hosszú távon maradandó lesz.