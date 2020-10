Törvénytervezet a parlamenti választások halasztásáról

Előző írásunk

Számomra kissé idegen ez a témakör, még annak ellenére is, hogy a lehetőségeimhez képest én is kísérletezgettem az egészségesebb életmóddal: mindig megpróbálok odafigyelni az étkezésre, és rendszeresen sportolok, még úgy is, hogy egy kiújuló bokasérülés mostanában megakadályoz ebben. A szükségállapot alatt elrendelt kijárási tilalom idején megnézett sok online edzés miatt ismerős volt számomra a Change Center, de még így is keveset tudtam róluk. Nemrégiben azonban felkerestem őket, és Szőcs Enikővel, a központ egyik megálmodójával, trénerével jól kiveséztük a dolgot. Beszélgetésünket a sepsiszentgyörgyi Állomás negyedben található centerben ejtettük meg, így jómagam is megtapasztalhattam, hogy milyen az a hely, amely az egészségközpontú, tudatos életmódot népszerűsíti, támogatja.