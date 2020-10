Előző írásunk

A kormány által december 6-ára kiírt parlamenti választások jövő év március 14-ére történő elhalasztását kezdeményezte Adrian Dohotaru független, magát baloldalinak nevező képviselő. A Mentsétek meg Romániát Szövetség színeiben megválasztott, a pártból 2017-ben kilépő törvényhozó a szená­tushoz terjesztette be törvénytervezetét pénteken, amikor a Szociáldemokrata Párt (SZDP) több vezető politikusa is azt javasolta, hogy az SZDP kezdeményezze a választások elnapolását. Korábban a járványügyi helyzetre hivatkozva az SZDP volt koalíciós partnere, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének elnöke, Călin Popescu-Tăriceanu is jelezte, hogy támogatná a választások elhalasztását.