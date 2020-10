Mégis kell használni

Következő írásunk

Koronavírussal fertőződött Donald Trump amerikai elnök, akit hétvégén be is utaltak a bethesdai Walter Reed Katonai Kórházba. Orvosai szerint Trump állapota jó, az elnök Twitteren jelentkezett be, és közölte: hamarosan folytatja kampányát. Trump egyik tanácsadójától kaphatta el a fertőzést, akivel egy repülőn utazott. Felesége, Melania koronavírustesztje is pozitív lett.