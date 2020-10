Elfogadta a magyar kormány a Magyar Orvosi Kamara (MOK) által előterjesztett, soha korábban nem látott méretű béremelést tartalmazó javaslatot, és a hálapénz kivezetéséről is megállapodás született – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videóban, miután szombat reggel – több hónapos előkészítő munka után – találkozott a kormány és a kamara delegációja.

A megbeszélés tárgya a koronavírusjárvány-helyzet volt. „Mindannyian látjuk, hogy a járvány felszálló ágban van, és amíg nincs vakcina, ott is marad” – fejtette ki a kormányfő, hozzátéve: az előző napi brüsszeli tárgyalások után azt mondhatja, hogy reálisan nem lehet számítani vakcinára a következő év közepénél hamarabb. Ezért az elkövetkező hét-nyolc hónapban a kórházak óriási terhelés alá kerülnek majd. „Az orvosoktól és az ápolónőktől is emberfeletti munkára lesz szükség ahhoz, hogy minden megfertőződött embert meg tudjunk gyógyítani és a megfelelő ellátást biztosítsuk a számukra” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. Közölte: az orvosi kamara világossá tette, és a kormány egyet is értett vele, hogy ezt az emberfeletti munkát a mostani bérszínvonal mellett aligha tudják teljesíteni az orvosok. Bejelentette: a kamara által előterjesztett, soha korábban nem látott méretű béremelést tartalmazó bértáblát, javaslatot a kormány elfogadta, az erről szóló törvényjavaslatot hétfőn benyújtják az Országgyűlés elé. Megállapodtak továbbá arról, hogy ezzel párhuzamosan a hálapénzt is kivezetik a magyar ellátórendszerből.

Azzal, hogy miniszterelnök elfogadta a Magyar Orvosi Kamara bértáblajavaslatát, megteremtette a hálapénzmentes, megfelelő orvosi szakmai munka lehetőségét – jelentette ki az MOK elnöke online sajtótájékoztatón szombaton. A mintegy 120 százalékos béremelés nyomán egy rezidens a jövőben havi 700–800 ezer forint alapbérre számíthat, amely az orvosi karrier során elérheti a 2,4 millió forintot, így megállítható az orvosok elvándorlása. A béremeléssel egyidejűleg a büntetőjog szankcionálni fogja a hálapénz nyújtását és elfogadását egyaránt. Az orvos által elfogadható ajándékok értékét egy virág vagy egy bonbon, vagyis a beteg részéről valóban a hálát kifejező tárgy értékében határoznák meg, kizárva a pénz lehetőségét.