Virágföld a lebomló hulladékért

Az általunk kezdeményezett akció Románia-szinten is egyedülálló. Munkánk gyümölcse beérett, tudomásom szerint virágföldes akcióra Háromszéken kívül máshol nem került sor – ecsetelte Ambrus József, aki nagyon büszke a közösségre, hiszen nekik köszönhetően eredményeik nagyon jók. Mindezt Bukarestben is értékelik, ott, ahol összesítik az eredményeket és látják országos szinten az adatokat. Zonda Balázs elmondása szerint a szelektív hulladékgyűjtésben több mint tízéves munka gyümölcse érett be. Kézdivásárhelyen 2018 augusztusa óta gyűjtik külön a zöld hulladékot, ez idő alatt 3581 tonna zöld hulladékot sikerült begyűjteni.

Kézdivásárhelyen, Nyujtódon, Kézdisárfalván és Kézdiszászfaluban október 5-től kezdődően 2190 zsák kiváló minőségű virágföldet fognak kiosztani a magánlakás-tulajdonosok részére, akik szelektíven gyűjtötték a zöld hulladékot. Az osztás október 5. és október 9. között zajlik, minden helységben a hulladékgyűjtéssel megegyező napokon 7 és 15 óra között. Akiket nem találnak, azok otthon utólag átvehetik a földet a cég székhelyén, a Budai Nagy Antal utca 1. szám alatt, a kapusházban munkanapokon 7 és 19 óra között. Az igazgató azt is közölte, hogy idén sikerült összegyűjteni 1142 tonna zöld hulladékot, amelyet a lécfalvi lerakóhoz szállítottak – ennek csak a lerakási díja 230 ezer lej lett volna. Ha nem működne a szelektív zöldhulladék-gyűjtés, lakosonként legalább két lejjel kerülne többe a szemétdíj, ha pedig egyáltalán nem lenne szelektív rendszer – az első kilenc hónapban ez a mennyiség 1625 tonna! –, lakosonként négy lejjel lenne drágább a begyűjtési díj.

Hasonló akciót Sepsiszentgyörgyön is kezdeményez a Tega, a virágföldet tartalmazó zsákok osztása itt is mától kezdődik, első fordulóban a József Attila és a Dózsa György utca, illetve a szemerjai református templom környékén naponta 16 és 20 óra között. Az osztási akció folyamatos, és a vállalat Facebook-oldalán lehet követni, hogy éppen melyik városrész mikor kerül sorra. Azok, akik valamilyen okból nem tudták átvenni a virágföldet, az Energia utca 2. szám alatt, a hulladékudvarban megtehetik naponta este nyolcig.

A vállalat illetékesei továbbá arról is tájékoztatnak, hogy az augusztus 19-én elfogadott, 181-es számú, a nem veszélyes és lebomló hulladékok kezelését előíró törvény értelmében a lakosság köteles a biológiailag lebomló hulladékot külön gyűjteni a tömbházak esetében is. Ennek érdekében a Tega piros címkével ellátott gyűjtőedényeket helyezett el a gyűjtőpontokon, illetve egy fedél nélküli vedret is ad ingyenesen a tömbházlakóknak, de más módon is megoldható a gyűjtés. Az elkövetkezőkben az 1918. december 1., a Nagy György, a Grigore Bălan, az Olt, a Mikes Kelemen, a Csíki utcában, illetve a Híd utcában és ezek környékén történik a vedrek osztása.

Nagy D. István, Iochom István

Sikeres üveggyűjtés

Sikerrel lezárult a vállalat által idén második alkalommal meghirdetett üveggyűjtési akció is Sepsiszentgyörgyön, amely során öt kilogrammos adagokban sörre lehetett cserélni a háztartásban fölöslegessé vált palackokat, befőttesüvegeket. Az idei eredményeket befolyásolta a vírushelyzet is: az első üveggyűjtési akcióra a tavaszi hónapok helyett csak június végén került sor. Akkor 48,6 tonna üveg gyűlt össze. A szeptember végére időzített második akció eredménye jó, bár az „üvegszüret” a júniusinál szerényebb: a sepsiszentgyörgyiek ezúttal 37,3 tonna üveget adtak le (tavaly októberben ez a szám 39,9 tonna volt). Az akciót jövőre is megejtik, Sepsiszentgyörgyön éppúgy, mint a megye más településein, ahonnan a Tega szállítja a hulladékot.