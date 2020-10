Kis Gusztáv – aki csak névrokona Kis József leköszönő polgármesternek, vérségi kapcsolat azonban nincs köztük – 33 éves, nős, két gyermek édesapja, 2007-től dolgozik a községházán agrárreferensként. Terveiről faggattuk a polgármestert.

– Hosszú vajúdás előzte meg a pillanatot, amikor azt mondta, vállalja a polgármester-jelöltséget. Mi volt a döntő szempont?

– Kovászna megyében Zágon a legnagyobb lélekszámú község, vegyes nemzetiségű lakossággal. Közalkalmazottként eddig is arra törekedtem, hogy a lakosság rendelkezésére álljak. Mezőgazdasági területek telekkönyvezésében, felmérésében vettem részt. 16 Pro Economica-pályázatot készítettem, mind nyerő volt, de meg kell jegyezni, hogy a községben sokkal több mezőgazdásznak kellett volna élnie a lehetőséggel. A választások előtt mérlegeltem a helyzetet, úgy láttam – és erre biztattak sokan a községből –, hogy polgármesterként hozzájárulhatok a falu további fejlődéséhez. A község minden lakójának, függetlenül nemzetiségétől, a Zágon alsó és felső felén lakóknak, a papolciaknak egyformán akarok polgármestere lenni.

– Kis József az elmúlt több mint húsz évben magasra tette a lécet, sok megvalósítást vitt véghez. Szükség lesz a továbbiakban az ő tanácsadására?

– Minden tanácsot szívesen meghallgatok, az elődömét különösképpen, a nagy tapasztalat átvételére szükség van. De ugyanúgy meghallgatom bárki tanácsát, lehet akár egy koldus is, hiszen tőle is lehet tanulni, például azt, hogy miként lehet felosztani egy szelet kenyeret, hogy az több napra is elégséges legyen.

– Zágon infrastruktúrája, az intézményrendszer nagyot fejlődött Kis József irányítása alatt. Gazdaságilag viszont lennének tennivalók. Mit tervez ez ügyben?

– A mezőgazdaságra fektetnék nagy hangsúlyt. Segítséget kell nyújtani a gazdáknak a pályázati lehetőségek kihasználásában. A Pro Economica Alapítvány által kiírt mezőgazdasági pályázatban eddig is segítettem a helybélieket, a munkát folytatni kell. Arra biztatok minden zágoni és papolci gazdát, bízzanak bennünk, éljenek a pályázati lehetőségekkel. A turizmusnak is nagy a szerepe. Itt a Mikes-örökség, de az ide érkező turista a Mikes-tölgyek, a Mikes–Szentkereszty-udvarházban lévő múzeum meglátogatása mellett nem kap egyebet. Arra lenne szükség, hogy akár egy éjszakára is, de itt tudjuk tartani a turistákat. Ha több a látnivaló, a vendég is több napot tölthet itt, a falusi vendégházak, panziók működését biztosítani lehet, és ez megélhetést adhat sok-sok helyi családnak. De akár egy kisebb méretű wellnessközpont is hozzájárulhat az idegenforgalom fejlődéséhez. Erre is vannak elképzeléseim.

– A polgármesteri hivatal minimális létszámmal működik. Milyen osztályokon lenne szükség új emberekre?

– Elsősorban egy jogtanácsosra van szükség. Másodsorban az agrárreferensi tisztségbe is, lehetőleg felsőfokú végzettségűre, ez fontos irodája a hivatalnak. A sportbázis vezetésére ugyancsak kellene egy alkalmazott, ezt a munkát is én végeztem eddig.

– Több munkálat zajlik jelenleg is a községben. Mit kell folytatni?

– Zágonban és Papolcon is folyamatban az ivóvízhálózat és a csatornarendszer bővítése. Kezdődik a zágoni és papolci kultúrotthon teljes felújítása, új tetőszerkezet kap mindkét létesítmény.

– Van munka, amelyet folytatni kell, de ezek mellett mik a tervek?

– A jelenleg zajló beruházások nagyon sok pénzt felemésztenek, de természetes, hogy tervezzük a jövőt. A községben sok-sok kilométernyi utcára került aszfalt, ezek karbantartása jelentős költséget jelent. Szükség van új gépekre – buldoexkavá­tor, kavics szállítására alkalmas kamion, úthenger –, melyekkel külső munkáltató cég leszerződése nélkül, olcsóbban végezhetjük a karbantartási munkákat. Például a sáncok tisztítását. Összegezve mondom: a következő négy évben lesz, mit dolgozni, folytatni a megkezdett munkát, új projekteket kezdeményezni és kivitelezni.