„Az év elején még bizakodva néztünk a 2020-as évre, és nem gondoltuk, hogy pár hónap alatt minden megváltozik körülöttünk. A koronavírus-járvány elterjedése Európában leállította a gazdasági életet, bezártak az üzletek, az utcára is korlátozásokkal lehetett kimenni, és sajnos a veszély még mindig nem múlt el” – mutatnak rá a dokumentumban. Felemlítik: vállalatuk az elmúlt harminc év alatt több mint 1600 munkahelyet teremtett, segítette a rászorulókat, a gyermekeket és szépkorúakat egyaránt. A konfekcióipar azonban idényre dolgozik. A nyári szezonban legyártott nadrágok április helyett júliusban kerültek be az üzletekbe, így azt a mennyiséget, amit öt hónap alatt szoktak eladni, nem sikerült két és fél hónap alatt értékesíteni, nem beszélve arról, hogy a világjárvány miatt a vásárlási kedv is lankadt. Újra nyári szezonra gyártunk, és a fenti okok miatt a kuncsaftok nem rendelték meg a számukra szükséges mennyiséget – ecsetelik a nehézségeket. „A csökkent megrendelés maga után vonta a gyártási kapacitás csökkenésének a szükségességét is, így októberben 42 munkahelyet kellett megszüntetni. A forgalom csökkenése egyben a gazdasági mutatók romlásához is vezetett, tehát költségcentrikus intézkedésekre is szükség lesz. Vállalataink nem zárnak be, hisz az évek során a vezetőség és a tulajdonosaink stabil gazdasági hátteret biztosítottak. Továbbra is figyeljük a piac alakulását, és megteszünk mindent, hogy a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság következményeit enyhítsük” – olvasható többek között a pénteki sajtóközleményben.