A Balázs Antal fafaragó által készített és 2011-ben felállított 13 kopjafa idén újabb hárommal egészül ki, emléket állítva gróf Batthyány Lajos miniszterelnöknek, Kazinczy Lajos honvédezredesnek, illetve Csány Lászlónak, Erdély teljhatalmú kormánybiztosának. Beszédet mond Benkő Erika parlamenti képviselő, Balázs Antal fafaragó, nyugalmazott tanító, a kopjafákat megáldja Szabó Lajos plébános, címzetes kanokok, esperes. Közreműködnek a Székely Mikó Kollégium diákjai.

KOVÁSZNA. Ma 18 órától a 171 évvel ezelőtt kivégzett 13 aradi vértanú emléke előtt hajtanak fejet a Kovászna-belvárosi református templom kertjében. Szervezők: az RMDSZ Kovászna városi szervezete, Kovászna Város Önkormányzata.

Könyvbemutató

SZÉKELY SZABÓ ZOLTÁN író, színművész október 7-én, szerdán 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Sugás vendéglő kertjében (rossz idő esetén benti terében) Az én utcám címmel tart egyéni estet, kabaré-előadással egybekötött könyvbemutatót. A rendezvényen a szerző nemrég megjelent, Őszülőföldem című kötetét ismerhetik meg az érdeklődők. Az est szervezői a helyet adó vendéglő és a Bod Péter Megyei Könyvtár, házigazdája Szonda Szabolcs. A belépés és a humor fogyasztása díjtalan. A könyvbemutatóra a Humorpince rajongói is meghívást kaptak.

CZERNAY HAJNA Ha fázik a lélek című könyvét szerdán 18 órától mutatják be a sepsiszentgyörgyi LimbriM Könyvudvarban. A szerzővel Máthé Kincső beszélget.

Színház

JEGYEK, BÉRLETEK. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház jegyárai a tavalyi évadhoz képest nem változtak. Továbbra is érvényesek a nagycsaládosoknak szóló kedvezmények, melyeket a nagycsaládos kártya felmutatásával lehet igénybe venni. A színházat támogatni akaró nézők ebben az évadban is vásárolhatnak mecénás bérletet, mely előzetes helyfoglalást követően továbbra is érvényes a Tamási Áron Színház, az M Studio Mozgásszínház és a Cimborák Bábszínház produkcióira, a szilveszteri ünnepi előadásra és a meghívott produkciókra. A bérlet ára az elmúlt évadokhoz képest nem változott. Javasolják, hogy aki teheti, online váltson jegyet a biletmaster.ro oldalon, jegyek kaphatók a központi jegyirodában is hétfőtől csütörtökig 9–16 óráig, pénteken 9–13 óráig, valamint

előadások előtt egy órával a helyszínen.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.15-től Mulan (amerikai családi kalandfilm, dráma), 16.30-tól Állati jó kekszek (amerikai–kínai–spanyol családi animációs film), 18.30-tól román felirattal és 20.45-től magyar szinkronnal Made in Italy (angol–olasz vígjáték), 18.45-től magyar szinkronnal és 21 órától román felirattal Miután összecsaptunk (amerikai romantikus film).

Tánc

ÚJ ELŐADÁS. A Háromszék Táncegyüttes Táncsétány című előadása Sepsiszentgyörgyön ma, október 7-én, szerdán, 8-án, csütörtökön, október 14-én, szerdán 19 órától a Háromszék Táncstúdióban, valamint október 29-én, csütörtökön 19 órától a Tamási Áron Színház nagytermében látható. Rendező: Ivácson László. Az előadásban elhangzik Reményik Sándor Férfi-erdő című verse, elmondja Mátray László színművész.

Zene

KAMARAZENE. Ma 18 órától rendkívüli kamarazene-koncerten lépnek fel az Árkosi Kulturális Központban a brassói egyetem zenetanárai, Alina Nauncef (hegedű) és Liliana Iacobescu (zongora). Az előadás témája: Beethoven zongorára és hegedűre írt szonátái (első rész). A koncert tisztelgés a nagy zeneszerző születésének 250. évfordulója alkalmából. A jegyeket előre is meg lehet vásárolni 10 lejért a központ székhelyén, Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 6. szám alatt 9–15 óráig. Telefon: 0267 373 651.

Rádió

A CSALÁD HANGJA meghívottja a Mária Rádióban ma 14 órától Csúcs Evelin és István Marosvásárhelyről. A téma: Szabadulás a pornográfia és az önkielégítés csapdájából.

Ingyenes ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai október 7-én, szerdán 16–18 óráig Rétyen a zeneteremben fogadják az érdeklődőket, szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, valamint a dossziék összeállításában.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron téri Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. javítási munkálatokat végez, ezért ma 8–17 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Kézdivásárhelyen a Dózsa György (a Molnár Józsiás utcától a körforgalomig), a Purczel János, a Fenyves, a Barabás Miklós és a Szőcs József utcában. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomot, ma Papolcon, szerdán Barátoson szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, üveghulladékot. Palackokból és befőttesüvegekből 5 kg-ért 0,5 liter sört adnak.

TÁMOGATÁS KISNYUGDÍJASOKAK. A Nyugdíjasok Sugás szervezetének vezetősége értesíti kisnyugdíjas tagjait (akik havi nyugdíja nem éri el az 1500 lejt), hogy jelentkezzenek a Lábas Házban levő székhelyen a személyazonosságival és a szeptemberi nyugdíjszelvénnyel a támogatás átvételére. A héten ma, szerdán, csütörtökön 10–13 óráig tartanak nyitva az irodában. Telefon: 0267 318 160.

PROGRAMVÁLTOZÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a kézdivásárhelyi kirendeltségen lévő pénztára a következő program szerint lesz nyitva: hétfőn, szerdán és pénteken 10–13 óráig.

MOZGÁSMUVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ágó-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak.

MÉRÉSEK. Sepsiszentgyörgyön a Kovászna Megyei Vöröskereszt székházában a Kós Károly út 7. szám alatt hetente egyszer, minden kedden 9–12 óráig lehet vérnyomást, vércukor-, koleszterin- és trigliceridszintet méretni, illetve EKG-t is készítenek.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játékés drogfüggőséggel küzdőket) és hozzátartozóikat várják ma Sepsiszentgyörgyön 18 és 20 óra között a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermébe. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonon lehet. A teljes diszkréció garantált.