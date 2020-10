Kelemen Szilárd, a HÁRIT elnöke felidézte: a 2007 óta eltelt időszakban – amikor is eldöntötték, hogy a továbbiakban nemcsak ifjúsági mozgalomként szeretnének tevékenykedni, hanem a döntéshozatalban is részt venni – választásról választásra nőtt az önkormányzati testületekbe az RMDSZ színeiben bekerülő fiatalok, valamint a szövetséget képviselő ifjú polgármesterek száma. Megyeszinten az idei választásokon RMDSZ-listán induló 137 jelöltjükből 61-en mandátumhoz jutottak, emellett 30 feletti azok száma, akik korábbi tevékenységükkel kötődnek a HÁRIT-hoz, de túllépték már a 35 éves életkort. Kelemen Szilárd szerint az elkövetkező négy évben több olyan programot szeretnének megvalósítani, mint a települések vonzóvá tétele a fiatal családok számára, a hazatelepülni vágyók lakhatási problémájának kezelése, valamint az ifjú vállalkozók támogatása. Több településen is a HÁRIT-ból érkező fiatal alpolgármesterek tevékenykednek az elkövetkező négy évben.

A tájékoztatón három frissen mandátumot nyert képviselőjük is részt vett. Lakatos László a sepsiszentgyörgyi képviselő-testületben kezdi első mandátumát. A választások kapcsán úgy véli, ahol nem volt kiélezett verseny, ott alacsony volt a részvétel, a megyeszékhely esetében a járványon túl sokan talán úgy értékelték, hogy nem volt tétje a megmérettetésnek, ezért maradtak távol. Meglátása szerint az RMDSZ elég jó eredményt ért el, dinamikus csapattal láthatnak neki a munkának. Vajna Ervin Árkos község tanácsában tevékenykedhet, az előző mandátumban alpolgármesteri tisztséget is betöltött. Meglátása szerint Árkos komoly fejlődési potenciállal rendelkezik. Fontosnak tartja, hogy az RMDSZ 2016-hoz képest jobb eredményt ért el, eggyel több képviselőt sikerült bejuttatniuk a döntéshozó testületbe, aki ráadásul a helyi ifjúsági szervezet vezetője. A maga részéről két tervet szeretne megvalósítani a közeljövőben: egy kisebb méretű multifunkcionális sportpálya létrehozását, valamint egy közösségi játszótér kialakítását. Lapunk felvetésére Vajna Ervin egyetértett, hogy egy fiataloknak szánt közösségi térre is szükség van, állítása szerint ez irányba már tettek lépéseket. Ráduly Antal Róbert első alkalommal lesz tagja a baróti önkormányzati testületnek, az elmúlt négy évben Lázár-Kiss Barna András leköszönő polgármester tanácsadója volt. Elmondása szerint az RMDSZ szempontjából a választások nem voltak túl sikeresek Baróton, az eddigi elöljáró alulmaradt a versenyben, a testületben viszont a szövetség a helyek egyszerű többségét megszerezte. Ami az elképzeléseit illeti, nem csak ifjúsági kérdésekben, de a sport- és a művelődési életben is eredményeket szeretne felmutatni.

Olteán Csongor az országos eredmények tükrében értékelte a fiatalok tevékenységét. Több mint háromszáz fiatalnak sikerült bejutnia a döntéshozó testületekbe, ebben a tekintetben az RMDSZ jobban teljesített, mint a román alakulatok. Olteán Csongor szerint jó eredményt értek el annak ellenére, hogy helyenként a polgármesterjelöltjeiknek erős EMSZ-es vagy román versenytárssal kellett megküzdeniük, és így néhol alulmaradtak. Általános következtetésként elmondható, hogy az RMDSZ-ben van nyitottság a fiatalításra. Olteán Csongor szerint az állandó választási hatóság adatai azt mutatják, nőtt a fiatalok választási kedve 2016-hozt képest, remélik, hogy ezt a tendenciát erősíteni tudják. Az elnök méltatta azokat a fiatalokat is, akik annak ellenére, hogy esélytelenként indultak a helyhatósági helyekért, komolyan dolgoztak a kampány során.

Ugyanakkor bejelentette, a fiatalok előtt egy újabb kihívás áll, a decemberben esedékes parlamenti választások, amelyen a MIÉRT megbízásából az RMDSZ listáján szeretne indulni. A jelöltségi iratcsomót benyújtotta az RMDSZ ügyvezető elnökségéhez, azzal a kéréssel, hogy a Szövetségi Állandó Tanácsban lehetősége legyen egy bejutó parlamenti helyet kérni. Az induláshoz szükséges támogató aláírások gyűjtését a múlt csütörtökön indították országos szinten.