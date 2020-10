Következő írásunk

A nemrég lezajlott helyhatósági választások nyertese a vidéki települések gazdatársadalma is. A legtöbb újraválasztott vagy első mandátumát kezdő polgármester ismeri a gazdák problémáit, a választási kampányban is hangoztatták: odateszik a csontot a mezőgazdasági termelők mellé, ami a hatáskörükbe tartozik, mindent megtesznek, hogy könnyítsék munkájukat – mezei utak karbantartásával, pályázati tanácsadással, a mezőgazdasági területek jogi helyzetének tisztázásával, telekkönyvezéssel. Nagy szavak, bízunk benne, hogy ez így is lesz, és a kampányígéretek betartásáról tudnak beszámolni elöljáróink négyéves mandátumuk végén.