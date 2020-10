Lelkészbeiktató Lisznyóban

Előző írásunk

Az esős idő és a helyszínek kialakítása miatt is kissé nehézkesen indult az idei sepsiszentgyörgyi Manus Őrkői Cigány Találkozó, néhány programpontot későbbre halasztottak, vagy el is maradt, de szombaton és vasárnap menetrendszerűen zajlottak az események, és az őrkőiek közül olyan sokan részt vettek a rendezvényen, hogy bátran kijelenthetjük: a negyedik kiadásra valóban beérett ez a fesztivál, elkezdték magukénak érezni azok is, akikről szól.