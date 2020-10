Ez az eddigi legmagasabb kártérítési összeg – tudatja a Magántulajdonért Egyesület. A civil szervezet közleménye emlékeztetett arra is, hogy az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága (ők felügyelik az EJEB döntéseinek végrehajtását a tagállamokban) még tavaly március 14-én szólította fel hazánkat: hozzon további jogalkotási intézkedéseket a restitúciós ügyekkel kapcsolatban, és 2019. május 31-ig mutassa be, hogy állnak az államosított ingatlanok tulajdonosainak kártérítési perei. Mivel azonban sem az SZDP, sem a tavaly ősszel hatalomra került NLP-kormány nem reagált, az európai bíróság volt kénytelen megoldani a peres ügyek egy részét. A felperesek a visszaigényelt ingatlanok piaci értéke mellett fejenként 5000 euró erkölcsi kártérítést is kapnak – ami édeskevés ahhoz képest, milyen sok ideig vártak az igazságszolgáltatásra. Egyes ügyekben 15–17 évet is vártak az egykori tulajdonosok a számukra kedvező döntésre, közülük időközben többen elhunytak. Itt tartunk 30 évvel a rendszerváltás után, de a Magántulajdonért Egyesület szerint a hazai igazságszolgáltatás malmai olyan lassan őrölnek, hogy további évtizedekbe fog telni, mire a restitúciós ügyeket úgy-ahogy rendezni fogják. (Főtér)

RENDŐRI TÚLKAPÁS DIÁKOKKAL SZEMBEN? Rendőrségi furgonnal vittek be az őrsre nyolc középiskolás diákot Konstancán, és fejenként 250 lejre bírságolták meg őket csendháborítás miatt. Az eset péntek este történt, amikor a kamaszok – kivétel nélkül jó tanulók, néhányan közülük tantárgyolimpiák versenyzői – az egyik iskola (őrizetlen) udvarán beszélgettek és labdáztak. Nem először, de ezúttal több szomszéd is feljelentette őket a zaj miatt. A rendőrségi közlemény szerint a kosárlabdázó és focizó tanulókat – akik engedély nélkül hatoltak be az iskola területére – a higiéniai szabályok betartásának és a fizikai távolságtartás fontosságára is figyelmeztették, Marcel Vela belügyminiszter azonban belső vizsgálatot rendelt el, mert többen kifogásolták, hogy a szülőket nem értesítették arról, hogy 14–16 éves gyermekeiket bevitték, és a jegyzőkönyveket is felnőtt hozzátartozók hiányában írták meg. A Konstanca megyei tanulók szövetsége abszurdnak tartja a diákok megbüntetését, sőt, kérik, hogy tegyék lehetővé a sportpályák használatát az iskolai órákon kívül is, mint például Bákóban. (Evenimentul zilei)

A ROSSZ MUNKÁHOZ IDŐ KELLETT. Három nap alatt kétszer ázott be a nem egészen három hete, de öt évi késéssel átadott ötös metró Bukarestben. Október elsején az Eroilor megállónál szivárgott be a víz, és ráfolyt a sínekre, október 4-én pedig a Valea Ialomiței megálló ázott el egy vízvezeték meghibásodása miatt. Az ötös metróvonalat 13 évig, nagyrészt európai uniós támogatásból építették, és összesen mintegy 3,2 millió euróba került. Megnyitásán Klaus Iohannis államfő is részt vett, Lucian Bode közlekedésügyi miniszter pedig történelmi pillanatnak nevezte az avatását. Valóban ez az első metróvonal, amelyet az 1989-es fordulat után építettek Romániában, de ebből is csak 7 kilométer készült el, a hátralevő 5,4 kilométerre nemrég hirdették meg a tervezési versenytárgyalást. (Ager­pres/Economica)