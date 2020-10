Hivatalossá vált az RMDSZ háromszéki parlamenti jelöltlistája, hétfőn délután a Háromszéki Képviselők Tanácsa döntött a korábban már nevesített jelentkezők sorrendjéről. Ennek megfelelően a szenátorjelöltek listáját Fejér László Ödön vezeti, aki jelenleg is a felsőházban tevékenykedik. Második helyre került Benkő Erika, parlamenti képviselőt. A képviselőjelöltek listájának első helyén Miklós Zoltán közgazdász szerepel, őt követi Könczei Csaba mezőgépészmérnök, a harmadik helyre Gál Károly erdővidéki megyei tanácstag került.

Alig hatvan nap van a parlamenti választásokig, az elmúlt harminc évben ez az első alkalom, hogy ilyen közel van két választási időpont. „Háromszéken olyan jelölteket javasoltunk, akik választ tudnak adni az emberek reális kérdéseire. Vagyis a gazdasági, pénzügyi szakemberek mellett, bejutó helyre kerülnek az agráriumban jártasak is, hiszen fontos terület a szövetkezeti rendszerek kiteljesítése, valamint a mező- és erdőgazdálkodás kérdése. Emellett egy kisebbségi aktivista, külügyi szakértő is helyet kapott a listán. Ne tévesszük szem elől, hogy a helyi, megyei, országos szintnek olajozottan kell működnie és együtt kell dolgoznia. Meggyőződésünk, hogy addig tudunk önkormányzatként megoldani ügyeket, amíg van erős parlamenti képviselet, addig tudjuk megvédeni közösségünket, amíg van erős parlamenti képviselet” – hangsúlyozta Tamás Sándor. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke kiemelte, az a céljuk, hogy két szenátori és három képviselőt juttassanak be a bukaresti törvényhozásba.

„Összességében azt mondhatjuk, hogy a helyhatósági választást Háromszéken megnyertük. Ha a számokat nézzük, idén a 45-ből 40 közigazgatási egységben indítottunk jelölteket, mindenhol, ahol 1 százaléknál nagyobb a magyarság aránya. Így 39 esélyes helyről 34 polgármesteri mandátumot sikerült megszereznünk, köztük olyanokat, amelyeket korábban az ellenzék vitt el” – értékelte a helyhatósági választás eredményeit Tamás Sándor.

„Gelence becsületbeli kérdés volt, úgy érzem, csattanós választ tudtunk adni azoknak, akik támadtak minket, hiszen jelöltünk több mint hetven százalékot kapott. Vargyas nemcsak politikai értelemben tartozott máshova az elmúlt négy évben, hanem a község fejlesztése is elcsúszott, ezért volt fontos visszaszerezni. Zágonban sem csak egyszerű megmérettetés volt, mert a háttérben román nacionalista erők is nehezítették a helyzetet. Előpatak a maga nemében Erdély szintű unikum, hiszen alig 9 százalékos a magyarság, de harmadik mandátumát nyerte el az RMDSZ jelöltje” – emelt ki néhány jó példát, megjegyezve, hogy ha az ember odaáll és dolgozik, akkor lehet eredményt elérni, mozgósítani ott is, ahol nem volt még ellenjelölt sem.

Mint elmondta, az volt a cél, hogy 22 megyei képviselői helyet szerezzenek meg. A szavazat visszaosztásból viszont meglett a 23. hely is. Emlékeztetett, 12 évvel ezelőtt csak 16 RMDSZ-es tanácstag volt a megyei önkormányzatban, 2012-ben 19, míg 2016-ban 20. A megyeitanács-elnökjelöltekre leadott magyar szavazatokból 86,1 százalékot kapott Tamás Sándor. „Ez szédítő magasság. Ilyenkor kell szerénynek maradni” – nyomatékosított az elnök.

A kiértékelőt követően beszámolót tartott Fejér László Ödön, Benkő Erika és Márton Árpád hivatalban lévő parlamenti képviselők, majd bemutatkoztak a jelöltek.

Folytatná gazdasági, fejlesztési területen végzett munkáját Fejér László Ödön szenátor, aki többek

között a Kézdi tejszövetkezet, a szakoktatás kérdését, valamint a metropolisz övezet nyújtotta lehetőségeket emelte ki.

Benkő Erika is a folytonosság erejét hangsúlyozta, külügyi munkáját folytatná szenátorként. Nagyon intenzíven jelen kell lenni a nemzetközi színtéren, hogy minél többször és több helyen elmondhassák az erdélyi magyarok ügyeit.

Miklós Zoltán, a Sepsi Ipari Park vezetője eddigi munkái során négy szakterületen: pénzügyi, önkormányzati, sportmenedzsment, valamint gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés terén szerzett tapasztalatot. Képviselőként a helyi pénzügyi autonómiáért dolgozna.

Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője jobban tudná segíteni törvénykezdeményezésekkel a háromszéki, székelyföldi agráriumot. A megfelelő biztonság nagyobb lendületet, jobb eredményt tudna hozni ennek az ágazatnak is.

Gál Károly helyi és megyei tanácstagként tevékenykedett, kereskedelemben dolgozik, az együttműködést, a becsülettel végzett munkát tartja fontosnak.

A Háromszéki Képviselők Tanácsa titkos szavazással döntött a sorrendről. A szenátori lista első helyére Fejér László Ödön, a második helyre Benkő Erika került. A képviselői lista első helyén Miklós Zoltán szerepel, második Könczei Csaba, míg a harmadik helyre Gál Károly került.