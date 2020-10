Szomorú rekordok, korlátozások jönnek

Háromszéken ezzel 1342-re emelkedett a járvány kezdete óta nyilvántartott fertőzöttek száma, országszinten pedig 139 612-re. Az áldozatok száma 5121, a gyógyultaké 109 898. Kórházban jelenleg 8097 beteget ápolnak, 11 433 igazoltan fertőzött személy otthoni, 7834 intézményes elkülönítésben tartózkodik. Házi karanténban 23 695, intézményes karanténban 9 személy van.

Korlátozásokat vezetnek be a súlyosabban fertőzött településeken

Az országos vészhelyzeti bizottság döntése értelmében korlátozó intézkedéseket vezetnek be azokon a településeken, ahol az ezer lakosra eső koronavírusos megbetegedések száma meghaladja az 1,5-öt – jelentette be hétfő este Raed Arafat. A katasztrófavédelmi főigazgatóság (DSU) vezetője közölte: az intézkedéseket kormányhatározatba foglalták, és a megyei bizottságok feladata lesz, hogy helyi szinten alkalmazzák.

Arafat elmondta: ha egy településen az előző 14 napban jegyzett új megbetegedések számának összege ezer lakosra vetítve meghaladja a hármat, és fertőzési gócok vannak, a megyei vészhelyzeti bizottságnak mérlegelnie kell a település vesztegzár alá vonását. Ahol az ezer főre eső megbetegedések száma meghaladja az 1,5-öt, betilthatják az esküvőket, keresztelőket és más eseményeket, elrendelhetik az éttermek bezárását. Azokon a településeken, ahol az előző 14 napban jegyzett új megbetegedések számának összege ezer lakosra vetítve meghaladja az 1,5-öt, állami intézményeknek és magáncégeknek egyaránt javasolni kell a távmunkára való áttérést. Egy másik intézkedés értelmében a vallási eseményeken csak az azok helyszínéül szolgáló településen élők vehetnek részt, más településekről érkező zarándokok nem.

Az országos vészhelyzeti bizottság egy másik döntése lehetővé teszi azon újonnan mandátumot nyert, de karanténban vagy elkülönítésben levő önkormányzati vezetők számára, hogy interneten keresztül tegyék le a hivatali esküt.

Arafat hangsúlyozta, hogy a következő időszakban szigorítják az ellenőrzéseket, ugyanakkor mérlegelik azt is, hogy a szabálysértő cégek tevékenységét legalább 30 napra felfüggesszék. Hozzátette: számítanak a lakosság együttműködésére, és megismételte, hogy az embereknek néhány egyszerű szabályt kell betartaniuk: a maszkviselést, a fizikai távolság betartását, kezeik és a felületek fertőtlenítését.

Az államtitkár a kórházakról is beszélt: az új koronavírusos megbetegedések nagy száma miatt nagy nyomás nehezedik az egészségügyi rendszerre, vasárnap országszerte 94 betegáthelyezési igénylést jegyeztek, a déli megyékből több beteget szállítottak helikopterrel Maros, Bihar, Arad, Temes megyébe. Nelu Tătaru egészségügyi miniszter úgy nyilatkozott: a járványhelyzet alakulása elsősorban az állampolgároktól függ, nem a kórházakban dől el. „Csak rajtunk múlik, hogy mennyire telítődnek a sürgősségi osztályok, intenzív terápiás osztályok, a fertőző betegeket kezelő osztályok. Gondoljunk arra, hogy a nem koronavírusos betegeket is kezelni kell a kórházakban. Nekik is joguk van az élethez.”

Az országos vészhelyzeti bizottság keddi ülése előtt már Bukarestben és Kolozs, Iași, Botoșani, Fehér megyében is különböző szigorításokat fogadtak el: több településen korlátozták vagy felfüggesztették a vendéglők, játéktermek, mozik működését, a rendezvények létszámát, és kiterjesztették a maszkviselés kötelezettségét. A lista valószínűleg bővülni fog.

Kedden Bukarestben és négy megyében – Vaslui, Vâlcea, Ilfov, Teleorman – haladta meg az ezer főre eső megbetegedések átlaga az 1,5-öt, Bákó megye épp a határon állt, Háromszék pedig épp az országos átlag – 1,08 – alatt, 1,06-os mutatóval országszinten a 15. helyezett.

Vörös listán Magyarország is

Legtöbb 48 órával hamarabb elvégzett, negatív eredményű koronavírus-tesztet kell felmutatniuk azoknak, akik legtöbb három napra érkeznek Romániába magasabb fertőzöttségi szintű országból – jelentette be hétfő este Nelu Tătaru egészségügyi miniszter. Azoknak, akik hosszabb időre érkeznek az országba, 14 napra karanténba kell vonulniuk. A nyolcadik napon kérésre tesztelik őket, és ha a teszt negatív lesz, nem kell tovább karanténban maradniuk, ellenkező esetben viszont le kell tölteniük a 14 napos karantént. Az intézkedés mától érvényes.

Az országos vészhelyzeti bizottság hétfő este frissítette a magas járványügyi kockázatot jelentő országok listáját. 49 állam került fel a jegyzékre. Felkerült a listára többek között Magyarország, Moldova, Spanyolország, Franciaország és Nagy-Britannia is. Az európai államok közül Csehország, Montenegró, Andorra, Hollandia, Belgium, Izland, Luxemburg, Dánia, Szlovákia, Ukrajna, Ausztria van még vörös listán, de olyan fontos távolabbi partnerei is Romániának, mint az Amerikai Egyesült Államok és Izrael.