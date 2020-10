A nyolcaddöntőben búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokságtól Fucsovics Márton, miután négy játszmában kikapott a 13. helyen kiemelt orosz Andrej Rubljovtól (7:6, 5:7, 4:6, 6:7). A 28 éves magyar teniszező jövő héttől így is visszatér a legjobb ötvenbe a világranglistán, párizsi szerepléséért pedig – az egyest és a párost is beleszámítva – 213 ezer eurót kap.

A frissebben mozgó Fucsovics brékkel kezdett, majd 3:3-nál riválisa utolérte, aztán ismét elvesztette az adogatását. A magyar éljátékos 5:4-nél nem tudta kiszerválni a szettet, a rövidítésben azonban sorozatban öt megnyert labdamenettel játszmalabdákhoz jutott, és a másodikat egy remek röptével értékesítette. A kiegyenlített csata szemerkélő esőben folytatódott, a nyíregyházi játékos továbbra is türelmes salakteniszt mutatott be, kiválóan irányított az alapvonalról, és váratlan ritmusváltásokkal hozta zavarba orosz ellenfelét. Ennek eredményeként 3:1-re meglépett, majd egy 14 labdamenetes szervagémben 4:1-re növelte az előnyt. Nemsokára, 5:3-nál ismét a játszmáért szervált, és bár csak két labdára volt tőle, Rubljov ezúttal is brékelt, majd ismét elvette Fucsovics adogatását, és sorozatban öt nyert gémmel hozta a szettet.

Két óra elteltével jöhetett a harmadik felvonás, az ellenfél bréklabdánál kettős hibát ütött, csakhogy 3:1-nél Fucsovics egymás után három játékot vesztett. A hullámzó szett ötödik brékjét követően Rubljov 5:4-nél szervált, és ekkor már élt a lehetőséggel, így szettelőnybe került. A negyedik játszmában mindketten összeszedték magukat, 5:4-ig egyetlen bréklabda sem akadt. Ekkor Fucsovics rögtön háromhoz is jutott, melyek egyben szettlabdák is voltak, viszont nem tudott élni velük. Az újabb tie-breakben már az orosz volt jobb, így 3 óra 53 perc után ő vonult le győztesen a pályáról.