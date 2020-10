Betakarodáskor a Mezőföldön

Csernáton határában

Sorakoznak a nagy teherbírású kocsik, tele a legszebb gumókkal, a Timate mezőgazdasági vállalkozás raktárai előtt. Amikor a válogatást-raktározást végző maréknyi ember éppen ebédelni ül le, bárkit meg lehet szólítani.

– A hozam a mi területünkön is megfelelő – tájékoztatott Bajcsi Ákos mérnök. – Nagybani termesztőkként a leszerződött krumpli egységárának ingadozásával nem kell küzdenünk, s megjegyzem, hogy számunkra jól jövedelmez a chipsgyártásra igen alkalmas krumplifajtánk.

A nagybani termesztés sok-sok előnyével szembesültünk látogatásunk alkalmával, amikor a megfelelő módon zsákolt krumpli majdnem kizárólag gépek segítségével változik mutatós áruvá. A krumpli mellett búzát és rozsot is termelnek, hagymát és a gyökérzöldségek közül murkot.

– Az idén az egyik mezőgazdasági kártevő miatt kellett befektetnünk, megvásároltunk egy sajátos technológiával működő szállító-rakodó berendezést, ugyanis a mosott krumplit és murkot nem ajánlatos egyazon berendezéssel szállítani-zsákolni, mert az áru korai meghibásodását okozhatja, nem beszélve arról, hogy harcot kell vívni a krumplitermelésben nagy károkat okozó fonálféreg ellen is – magyarázta Bajcsi Ákos.

A tágas udvar egyik sarkában éppen felszerelés előtt áll egy vadonatúj, külföldről vásárolt szállítóberendezés, amely a szerelő szakembercsoportra vár.

A szentkatolnai polgármesteri hivatal

Mátisfalva műemlék temploma, gyarapodó Márkosfalva

Mátisfalva műemlék temploma mentő kezekre vár, tornyának fedeléről lefordított néhány cserepet a vihar.

– Azon hamar lehet segíteni – mondta Gál Attila, a kézdimárkosfalvi anyaegyház gondnoka, községi tanácstag –, de a felújításához meg kell oldani egy sor kötelező papírformaságot. Csak a felújítási terv összeállítása 6–7 ezer lejbe kerül. Pillanatnyilag a márkosfalvi református paplak teljes renoválásába kezdtünk, a tavaly fejeztük be központi nagytemplomunk külső-belső javítását, kicseréltük az összes nyílászárót, kiadásaink fedezésében a szentkatolnai önkormányzat is segített 10 ezer lejjel. Az istentiszteletek a koronavírus szülte megszorítások tiszteletben tartásával történtek – egészítette ki Papp Zsolt helyi református lelkipásztor. Közmunkákra is sor került, többek között kitakarítottuk a temetőt. Megkezdtük a konfirmandusok felkészítőjét is.

A felújításra váró mátisfalvi kis templom valóságos idegenforgalmi érdekesség. Székely színekben megfestett szószékkoronája 1785-ből való, készíttetőjének pusztuló sírkövét a templomban őrzik. Rokokó fülkagylós és barokk virágornamentikával díszített pad- és karzatmellvédjei egyediek. Mennyezeti kazettái 1820-ban készültek. Ezekkel egykorú lehet a régi úrasztala is. Tornyában műkincs értékű harangocska van, Tartler János neves brassói öntőmester munkája 1780-ból.

Kézdimárkosfalva kiváló minőségű termőtalajjal rendelkező település. Napjainkban már nem ritkaság a nagyobb kiterjedésű feketeribizli-ültetvény, s a község talaja arra is alkalmas, hogy ilyen mikroklíma alatt is beérjen jövedelmet hozó gyógynövényünk, a homoktövis.

Fontos lenne a település kis falufüzetének összeállítása, ami éppen egy évtizede várat magára. Ugyanis Márkosfalva látnivalói túlmutatnak a kisebb székely falvak értéktárán. A település- és egyháztörténeti alapadatokat már rég összegyűjtötte egy helyi műkedvelő helytörténész. A falu nevét, a márkosfalvi előnevet, az itt született Barabás Miklós (1810–1898) neves magyar festőművész tette ismertté. Születésének 210. évfordulójára az idén is megemlékeztek mellszobránál. Szülőháza ugyan elpusztult, de helyén a csernátoni Haszmann fivérek által elkészített emlékkopja emlékeztet, hogy: Ezen a helyen született márkosfalvi Barabás Miklós, falunk nagy szülötte. 1810–1898.

A templomkertben még ma is áll az a tíz millenniumi fenyő, melyet az ezeréves magyar honfoglalás évfordulója alkalmával ültettek. Itt ringatták bölcsőjét Bodola Lajos (1825–1897) negyvennyolcas főhadnagynak, aki Gábor Áron segítője volt az ágyúöntésben, Bem tábornok őt bízta meg a Vöröstoronyi-szoros védelmével. Bár Brassóban halt meg, édesapjával egy sírban nyugszik a márkosfalvi temetőben.

Az élet is halad a mezőföldi faluban. Újabban fiatalokból, gyerekekből alakult népi tánccsoport, amely Papp Edit tiszteletes asszony gondjaira van bízva – adták tudtunkra.

Héjja Miklós, kinek az egész családja mezőgazdász

Martonfalván az összefogás hiánya a gond

Héjja Miklóst éppen zsákolás és raktározás közben találtuk. Fia, Héjja Alpár is igyekezett elsajátítani a mezei munka minden csínját-bínját, s a fiatal mezőművelők egyik példaképének mondható.

– Tudtunkkal, szüleiddel együtt sikerült megfelelő terményraktározási lehetőségeket teremtenetek, akkor mégis mi a gond? – tettük fel a kérdést. Elmondta, hogy 50 ezer lejes támogatásban részesült több újabb helyi termelő, akiknek nincs megfelelő raktározási lehetőségük, így minden úton-módon most igyekeznek túladni a krumplifeleslegen, és tűrhetetlen értékekig, akár 0,4 lejig is letörik a krumpli eladási árát.

– Nyilván, hogy ez közvetlenül érint minket, nagyobb termelőket is, s enyhén szólva bizonytalan arra várni, hogy a kilónkénti egységár valamelyest normálissá változzon – mondta nem kis vehemenciával. – A falunak a termelői között nincsen összefogás, összetartás, amire azért lenne szükség, hogy közösen alakítsuk ki saját helyi árpolitikánkat.

Kézdimartonfalvának tavaly szep­tember elsejétől fiatal református lelkésze van, Lőrincz Ágoston. Az új lelkész családos, a tiszteletes asszony pedig a kézdivásárhelyi kórház asszisztensnője. A teológiai alapképzés után a kolozsvári gyülekezetben szolgált.

– A martonfalvi gyülekezet szeretettel fogadott – mondotta. – Van és lesz itt is bőven tennivaló, ugyanis a lelkészi lakás 163 éves, s a tervek szerit teljesen újra fogják építeni, amelyben természetesen nem kis része lesz a helyi gyülekezetnek is, műemlék templomunk pedig a két külön korban készült kazettás mennyezettel állagmegőrzési programban szerepel.

Lassan két éve annak, hogy Baricz Loránd plébános személyében új katolikus lelkésze van a martonfalvi filiának.

– Nagy szeretettel köszöntöttük és kívánjuk, hogy sokáig pásztorolja még martonfalvi katolikus híveit – mondotta Héjja Miklós egyháztanácsos. Baricz plébános nem ismeretlen Felső-Háromszéken. Csíkcsicsói születésű, székelyudvarhelyi és Maros-vidéki szolgálatai közben két évig Gelencén is szolgált.

Martonfalva meglehetősen értékes történelmi emlékekkel és épített örökséggel rendelkezik. A település központjában áll a műemléknek nyilvánított és emléktáblával ellátott Horváth–Lázár-udvarház, amely történelmi emlékhely is, ugyanis Horváth Ignácz huszár alezredes a Kossuth-huszárok vezéreként ebbe a lakásába hívta össze tanácskozásra 1849. január 15-én az árapataki szerződés szorgalmazóit, és elhatározták az önvédelmi harc folytatását. Felötlik a kérdés, hogy vajon a helybeli iskola tanulói tudnak-e erről az eseményről? A faluból egyébként nyolc férfiember lelte halát 1848-ban a harcmezőn.

Felújult Mezőföld mofettája

Felújított fürdőközpont Hatolykán

Hosszú története van a hatolykai gyógyfürdő létrejöttének. Aki csendesebb helyen szeretne gyógyulni-pihenni, mérsékelt áron megteheti itt. Tíz kádas gyógyfürdőjét felújították, akárcsak a szén-dioxidos gyógygáz fölé épült mofettát. Az itt feltörő vasas víz szénsavas, nátrumbikarbonátos, gyengén konyhasós, magas kalcium- és magnéziumtartalmú, s a fürdő mellett szauna, elektroterápiás kezelések (magnetodiaflux, elektroterápia és ultrahangkezelés, masszázs), kardiofitnesz gépek is a betegek rendelkezésére állnak. Mindezek a periférikus érbántalmak és mozgásszervi betegségek, valamint a magas vérnyomás kezelésére ajánlottak.

A fürdést-mofettázást tíz napon keresztül érdemes használni és félévenként jó megismételni, családorvos vagy szakorvos ajánlására. A hosszabb kezelést igénylők vagy az átutazó turisták számára hat kétszemélyes szobával rendelkezik a szentkatolnai önkormányzat és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület gondnoksága alá tartozó egység. A szobákhoz közös főzőkonyha, ebédlő és közösségi tér is tartozik. A szállás ideális arra, hogy nyugodt, csendes környezetben töltsön bárki néhány napot és eljuthasson megtekinteni a környék turisztikai érdekességeit. A fürdő keddtől szombatig naponta 11 és 18 óra között tart nyitva.

Újabb négy év a község fejlesztésére

A lezajlott helyhatósági választásokon újabb négyéves mandátumot kapott Tusa Levente polgármester, akinek nevéhez a hat településből álló község infrastruktúrájának megújulása kötődik. A polgármester elképzelése, hogy helyben kivitelezzék a község területrendezési és karbantartási munkálatait, ezzel pedig pénzt és időt spóroljanak. Folytatni akarja Kézdimárkosfalván és Imecsfalván a községi utak és utcák aszfaltozását. A község lakóinak egybehangzó véleménye szerint polgármesterük szavatartó, pontos ember, rendszeresen támogatja az egyházakat és a sporttevékenységet is. Dolgozzunk együtt azért – mondta –, hogy jó és biztonságos életük lehessen itthon a szülőföldön, hogy itt lehessen családot alapítani.