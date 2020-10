A spanyol BBVA bank nem adja el romániai leányvállalatát, a Garanti Bankot, amely iránt az OTP is érdeklődött – adta hírül a Ziarul financiar. A gazdasági napilap értesülése szerint a spanyol anyabank korábban több céggel is tárgyalt az eladásról.

Emlékeztettek, hogy a közvetlenül a török Garanti BBVA bankhoz tartozó romániai pénzintézetet tavaly bocsátotta áruba a spanyol BBVA, amely többségi részvényese a török Garanti BBVA-nak. A lap szerint több kérő is akadt, így az OTP mellett a Transilvania Bank, a Raiffeisen Bank, az Intesa és a First Bankot birtokló J. C. Flowers is érdeklődött. Végül azonban úgy határoztak, nem adják el a romániai leánybankot, amelynek 2,19 százalékos piaci részesedése van és a tizedik legnagyobb pénzintézetnek számít Romániában.