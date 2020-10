A jogerős ítéletről Gergely András, Csíkszentmárton polgármestere Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök Facebook-oldalán számolt be. Tájékoztatása szerint a marosvásárhelyi ítélőtábla megerősítette a Hargita megyei törvényszék idén áprilisban hozott alapfokú határozatát. Ez azt jelenti, hogy a Bákó megyei Dormánfalva (Dărmănești) végérvényesen elveszítette a Csíkszentmárton ellen indított perét.

Dormánfalva városa 2019 augusztusában indított pert Csíkszentmárton ellen, annak a 2007-es önkormányzati határozatnak a részleges érvénytelenítését kérve, amelyik a székelyföldi település közvagyonaként tüntette fel az úzvölgyi katonatemetőt és a közelében álló, használaton kívüli kaszárnyasort. A csíkszentmártoni önkormányzati határozatot azonban 2010-ben a 299-es kormányhatározat is megerősítette. A per során Dormánfalva önkormányzata arra hivatkozott, hogy a temető területe már 1990-ben a moldvai kisváros magánvagyonának leltárában szerepelt, és az 1997-ben elfogadott, most is érvényes általános rendezési terv (PUG) is a város belterületeként jelölte meg. Azt is érvként hozta fel, hogy az INSPIRE térinformatikai geoportál is dormánfalvi területként jelöli a temetőt. A szentmártoniak viszont olyan, az 1800-as évek végéről származó telekkönyveket mutattak be a bíróságnak, amelyek szerint a vitatott terület Csíkszentmárton község földbirtokos közösségének és Csíkcsekefalva földbirtokos közösségének a tulajdona. A per a Hargita megyei törvényszéken kezdődött, amely megalapozatlannak tartotta és elutasította Dormánfalva érveit, és 9500 lej perköltség megtérítésére kötelezte a moldvai önkormányzatot. A Bákó megyei település fellebbezett, de a marosvásárhelyi ítélőtábla az áprilisi ítélethez hasonlóan ugyancsak Csíkszentmárton javára döntött.