A rendezvénysorozat főszervezője a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, a háromszéki programokat a megyei önkormányzat égisze alatt a Kovászna Megyei Művelődési Központ szervezi. Közölték, a járványügyi intézkedéseket figyelembe véve a rendezvények túlnyomó részét virtuális térbe helyezték, de minden megyében lesznek nyílt események is.

Imreh István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója felhívta a figyelmet: a járványhelyzet okozta károk mellett előny is van, ami abban rejlik, hogy az interneten keresztül sikerül megmutatni a román közönségnek, hogy Székelyföld nemcsak „úgynevezett” módon létezik: az online programokat román felirattal látták el. Hozzátette, munkatársai több mint 50 órányi anyagot írtak ki, fordítottak le és feliratoztak. A Székelyföld Napok háromszéki palettája a legszélesebb, hivatásosoknak szóló eseményektől a legkisebb települések közösségeit is megcélzó rendezvényekig terjed, műfaji korlátoktól függetlenül. Az igazgató jelezte, a Sepsiszentgyörgyön megrendezendő Grafikai Biennáléra idén 65 ország 828 művésze nevezett be.

Bokor Csongor háromszéki programkoordinátor közölte: több mint 70 eseményre kerül sor, ezek nagy része a virtuális térben zajlik, de minden kistérségben lesznek – korlátozott létszámú közönséggel – koncertek, kiállítások és gyermekfoglalkozások is. A Kovászna Megyei Művelődési Központ szervezésé­ben 54 Háromszékhez kötődő online program lesz megtekinthető az intézmény, illetve a Székelyföld Napok Facebook-oldalán. A Grafikai Biennálé eseményein kívül vetítik a Kaptár dokumentumfilm-szemlére beérkezett alkotásokat, a hagyományos népi mesterségeket bemutató kisfilmeket, a Háromszéki Arcképcsarnok riportsorozatot. Látható lesz többek között a felsőrákosi hagyományőrző dalcsoport elődadása, a Kelekótya együttes gyermekkoncertje, a Crazy Plumbers együttes a Voces női kar kíséretében, a Folker együttes, valamint a Mácsafej zenekar zenés-verses előadása.

A szórványprogram keretében a tavalyi programsorozatban több színvonalas Brassó megyei produkciót is vendégül látott a háromszéki közönség. Idén Hunyad megye értékeiből nyújtanak ízelítőt, de csak az online térben.

A Székelyföld Napok hivatalos megnyitóját a három székelyföldi megye elöljáróinak jelenlétében október 8-án 11 órakor tartják a szejkefürdői Mini Erdély Parkban.