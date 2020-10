Távoktatásra térnek át

Következő írásunk

2958 újonnan igazolt koronavírus-fertőzést jelentett a Stratégiai Kommunikációs Csoport 27 814 teszt elvégzése után és 82 ezzel kapcsolatos elhalálozást (van közöttük Kovászna és Hargita megyei is, számukat külön nem közölték). Utóbbiak közül 65 történt az elmúlt 24 órában, a brăilai kórházból azonban csak most került be a nyilvántartásba 17 régebbi (augusztusi és szeptemberi) elhalálozás.