Grindeanu kormányprogramja

TAKARÍT CIOLACU. Egyre jobban kiszorul a Szociáldemokrata Pártból Viorica Dăncilă volt kormányfő, aki tavaly ilyenkor még az SZDP elnökjelöltje volt: már a párt nőszervezetének éléről is leváltotta az országos bizottság (noha e tisztségből vált miniszter-, majd pártelnökké, és ide tért vissza bukása után), és rögtön be is töltötte a helyét. Most már csak abban reménykedhet a korábbi EP-képviselő, hogy legalább a parlamenti választásokon befutó helyet kap az SZDP listáján.