„Mert ahová te mégy, oda megyek én is, és ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. […] Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is.” (Ruth 1:14-17)

Mélyen megrendülve

tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, rokon, barát, ismerős,

a sepsiszentgyörgyi

id. KISPÁL MÁRIA

életének 74. évében elhunyt.

Drága halottunkat 2020. október 10-én, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra, a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Isten ölelje át!

A gyászoló család

4319017

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsimagyarósi

id. MÁRKOS LAJOS

türelemmel viselt betegség után életének 90. évében

elhunyt.

Temetése és búcsúztatása

2020. október 10-én,

szombaton 14 órakor lesz

a sepsimagyarósi

temetőben a sírnál.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4319028

„Lehullt egy csillag, mely

mindig fénylett és életünk nélküle szegényebb lett.”

Megtört szívvel, Isten

akaratába belenyugodva tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, édesanya, nagy­mama, anyós és ismerős,

LÁSZLÓ GIZELLA

(szül. ILLYÉS)

szíve életének 82., házasságának 63. évében súlyos betegség után megszűnt dobogni.

Felejthetetlen halottunkat 2020. október 10-én,

szombaton 15 órakor

helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi református

családi sírban evangélikus

szertartás szerint.

A gyászoló család

4319026

Megrendült szívvel értesítjük mindazokat akik ismertek

és szerették, hogy 85 éves korában hosszan tartó és méltósággal viselt betegség után meghalt

MOLNÁR GIZELLA

színművésznő.

Temetése 2020. október 12-én 15 órakor lesz megtartva a sepsiszentgyörgyi közös

temető ravatalozójától

katolikus szertartás szerint.

Nyugodj békében!

Búcsúzunk tőled,

drága Gizi mama,

két unokája és menye.

4481/b

Fájó szívvel tudatjuk rokonainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel, hogy a zágoni születésű nagyborosnyói

id. SZÉKELY LÁSZLÓ

életének 85. esztendejében visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Temetésére 2020. október 9-én, pénteken 13 órától

kerül sor Sepsiszentgyörgyön a szemerjai régi

református temetőben.

Részvétfogadás egy órával a gyászszertartás

megkezdése előtt.

A gyászoló család

1116008

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a bácsfalvi születésű sepsiszentgyörgyi

FINTA RUDOLF

életének 80. évében

csendesen elhunyt.

Temetése 2020. október 10-én, szombaton 12.30 órától lesz az ortodox temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt fél órával.

A gyászoló család kérésére a koszorúkra áldozott összeget adományként felajánlhatják az egyház részére.

A gyászoló család

4319010

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték

és szerették, hogy

ȚUȚUI DUMITRU

szerető szíve életének 84. évében megszűnt dobogni.

Temetése 2020. október 9-én 15 órakor lesz

a sepsiszentgyörgyi közös

temetőben.

A gyászoló család

du.



Részvét

Az ANCMRR-MAI Kovászna megyei fiókja nevében őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a nagy műveltségű, kiemelkedő erkölcsű és magas szakmai ismeretekkel rendelkező

kollégánk és barátunk,

ȚUȚUI DUMITRU nyugállományba vonult tűzszerész, az ACMRR-MAI alapító tagja elvesztése miatt érzett

fájdalmában.

Ivan Nicolae

nyug. mérnök-ezredes

1116013

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, Oláh-Székely Ágnesnek és családjának édesapja elhunyta

alkalmából.

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum igazgatósága és munkaközössége

4319014

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Oláh-Székely Ágnes tanítónőnek édesapja,

id. SZÉKELY LÁSZLÓ

elhunyta alkalmából.

A Mikes Kelemen

Elméleti Líceum I. B osztályos tanulói és szülői közössége

4319029



Megemlékezés

Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak megtanulunk élni a tátongó űrrel, amit maguk után hagynak, akik elmennek. Szívünkben fájdalommal,

kegyelettel emlékezünk

DAMÓ GYULÁRA, aki egy éve pihen a kisborosnyói temetőben, ahol csend és nyugalom veszi körül. A mi szeretetünk pedig őrzi drága emlékét.

Szerettei

4318987

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

FEHÉR JÁNOSRA, akit ma hat hete kísértünk utolsó útjára a szemeriai református temetőben. Akik ismerték, áldozzanak egy percet emlékének. Áldott legyen a föld, ahol örök álmát alussza. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4319024

Nézd fenn az égen, hogy ragyognak a csillagok, hullnak könnyeim, tudod, hogy fáj nagyon. Ha itt lennél kérdeznéd, mi bajom, csak annyit mondanék, hiányzol nagyon. Fájó szívvel emlékezem 2020. október 9-én a kovásznai BARTHA ALBERTRE

halálának 16. évfordulóján.

Bánatos lánya

20474

Már két éve üres a ház nélküled, elviselni sokkal nehezebb, mint képzeled. A halál nem jelent feledést és véget, amíg élnek, akik szeretnek téged. Fájó szívvel emlékezünk október 10-én a nagyajtai

FEKETE SÁNDORRA

halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Bánatos özvegye,

gyermekei és sógornője

4318982

„Olyan üres és árva lett a ház, hiányozni fogsz egy életen át.” Halálának hatodik hónapjában fájó szívvel emlékezünk a kisborosnyói

RÁKOSI BÉLÁRA, akit az idén húsvétkor helyeztünk örök nyugalomra. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos özvegye, leányai, fiai, azok családja és unokái

4319005

Örök hiányát érezve, jóságát szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk

id. MADÁR JÓZSEFRE halálának kilencedik évfordulóján.

Özvegye, gyermekei

és unokái

4319012

Fájó szívvel emlékezek a gidófalvi FICZ IBOLYÁRA

halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye

4319000

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó édesapánkra, SZERBULY JÓZSEFRE és drága jó édesanyánkra,

SZERBULY ERZSÉBETRE

(szül. BARDÓCZI) haláluk 30., valamint 26. évfordulóján. Emlékük legyen áldott,

pihenésük csendes.

Szeretteik

4318968

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, hiszen napként az égen nektek ragyogok. Ha szép idő van, s kék az ég, jusson eszetekbe sok szép emlék. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, inkább a szép dolgokon kacagjatok. Ha telihold van, az értetek ragyog, s azt jelenti, hogy boldog vagyok. Ha hullócsillag száll az éjféli égen, akkor mondjatok egy imát értem. Én is imát mondok majd értetek, hogy boldog lehessen szívetek. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, hiszen a szívetekben jó helyen vagyok. Szívünk soha el nem múló szeretetével emlékezünk a drága jó gyermekre, a sepsiszentgyörgyi születésű uzoni

ifj. KISS JÁNOSRA, akit ma hat éve 33 évesen ragadott magával a kegyetlen halál szerettei köréből. Fájdalommal gondolunk rá.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos szülei

4319006

Fájó szívvel emlékezünk

MEZEI IRÉNRE (szül. ILYÉS), akit hat hónapja kísértünk utolsó útjára. Emléke szívünkben örökké élni fog.

Bánatos hozzátartozói

4318989

Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak, lelkedre odafenn az angyalok vigyáznak. Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szád. Ma lehajtott fejjel, némán emlékszünk rád, KISS JÁNOSRA, hat éve kísértünk utolsó utadra.

Szeretteid

4319001

Jóságod, szereteted örökké él, de sajnos, ajkad már hallgat, nem beszél. Szerettél élni, sokat küzdöttél, hogy családod boldog legyen, hiányt soha ne szenvedjen. Annyi erő, kitartás volt benned, sokan csodálták is magasztos küzdelmed. Mindent elértél, mit célul kitűztél, de a sors gyakran rosszul ítél, jót nem kímél. Életutad dicső volt, könnyeink az emlékekben mindig téged kutatnak, érted a virágok is a sírodon bús harmatkönnyeket hullatnak. Fájó szívvel emlékezünk a lisznyói

PRÁZSMÁRI PIROSKÁRA halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Bánatos özvegye, két leánya és azok családja

4318995