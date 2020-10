Következő írásunk

Most már biztos: az üres államkassza feltöltésén dolgoznak a közrend emberei. Rendre jelentik be a hírforrások: ezentúl civilbe öltözött rendőrök cirkálnak a halandók között, azt lesik, ki nem tartja be a vírusellenes rendelkezéseket. Akit elkapnak, azt bírságolják. Akár több ezer lejes büntetéssel.