Nem büntetni, inkább megelőzni

Most már biztos: az üres államkassza feltöltésén dolgoznak a közrend emberei. Rendre jelentik be a hírforrások: ezentúl civilbe öltözött rendőrök cirkálnak a halandók között, azt lesik, ki nem tartja be a vírusellenes rendelkezéseket. Akit elkapnak, azt bírságolják. Akár több ezer lejes büntetéssel.

Hogy miként zajlik majd ez, még nem tudni. Valószínű, rendőri igazolványukat fogják felmutatni – mint az amerikai gengszterfilmekben –, aztán kérik a bűnös személyazonossági igazolványát, majd kiállítják a jegyzőkönyvet. Akin nem volt maszk, az mehet a pénzügyi hivatalba fizetni – de csak maszkkal, mert a közintézményekbe nem engednek be senkit védőfelszerelés nélkül.

Tehát nem a megelőzésre, hanem a büntetésre tevődik át a hangsúly. Mert ha egyenruhás rendőrök járőröznek láthatóan, minden jóérzésű polgár igyekszik betartani a szabályokat. Nemcsak egyesek viszik el a balhét, hanem az egyenruhás rendőri jelenlét sokakat meggyőz, hogy tegyenek eleget a járvány terjedésének meggátolására hozott intézkedéseknek. Mint a közutakon is. Ha rendőr áll az út szélén, a kereszteződésben, a gyalogátjárónál, elővigyázatosabbak a járművezetők. És nem borulnak ki, mint akkor, amikor civil rendszámú, hatósági jelzések nélküli autókból mérik sebességüket és küldik haza a büntetést.

Itt lenne a lényeg. Nem a büntetésre, hanem a megelőzésre kellene ráhajtaniuk a rend őreinek. Az biztos, hogy kevesebb pénz folyna be az államkasszába, de az is biztos, hogy hatékonyabb lenne munkásságuk, kevesebb baleset, rendzavarás történne, többen viselnék a maszkot. Számukra is könnyebb lenne a küldetés. Csinos, az államtól kapott (az állampolgárok pénzén szabott) egyenruhában róhatnák az utcákat. Köszönhetnének a polgároknak, nekik is visszaköszönnének, egyszóval: köztéri (nem fenyegetőző) jelenlétükkel javítanának a közösségi biztonságon az egészségügyi védőmaszk viselése tekintetében is.