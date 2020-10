Együttműködésről tárgyalnak a magyar pártok

Az RMDSZ-t a tárgyaláson Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök, Székely István ügyvezető alelnök, Tamás Sándor háromszéki, Cseke Attila Bihar megyei, valamint Barti Tihamér gyergyói területi elnök képviselte. Az EMSZ-t Mezei János, az EMSZ társelnöke, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke, Toró T. Tibor, az EMSZ Országos Bizottságának tagja, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ügyvezető elnöke, Sorbán Attila Örs, az MPP ügyvezető elnöke és Zakariás Zoltán, az EMNP Önkormányzati Tanácsának elnöke képviselte. Toró T. Tibor szerint a felek egyetértettek abban, hogy szükség van az együttműködésre. „Azt javasoltuk, hogy az együttműködés ne csak a parlamenti választásokra vonatkozzék, hanem helyezzük ezt egy tágabb együttműködési keretbe. Meg is neveztük a lehetséges együttműködési csapásirányokat. Ezek közül az egyik legfontosabb az önkormányzatokban való együttműködés. A kampány lezárult, hát köttessenek meg a helyi békék ahhoz, hogy az önkormányzatok jól tudjanak működni. Mi a békeüzenet fontosságát hangsúlyoztuk, és ezzel az RMDSZ-es küldöttség is egyetértett” – részletezte.

A megbeszélés előtti napon – amikor a parlamenti jelöltállításhoz szükséges támogató aláírásokat iktatta a központi választási bizottságnál (BEC) – Kelemen Hunor azt mondta, hogy az RMDSZ a 2016-os parlamenti választáson is megteremtette a magyar összefogást, ez most sem rajta fog múlni. Ezzel arra reagált, hogy négy éve az MPP két politikusa jutott képviselői mandátumhoz az RMDSZ jelöltlistáján. Az RMDSZ elnöke szerint fontos, hogy legyen párbeszéd, magyar összefogás, ezért kész meghallgatni a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) javaslatait, a jelöltállítással kapcsolatos végső döntést pedig az önkormányzati választásokon elért eredmények figyelembe vételével legkésőbb október 20-ig kell meghozniuk. Hozzátette: az EMSZ jogi entitásként még nem létezik, ezért külön-külön hívta tárgyalni az MPP-t és EMNP-t, de ők úgy döntöttek, hogy együtt jönnek. Megjegyezte, hogy az induláshoz szükséges feltételek megteremtéséhez – az aláírások összegyűjtéséhez – az RMDSZ nem kapott segítséget sem az MPP-től, sem az EMNP-től. „Dolgoztunk helyettük is, meghallgatjuk az igényeiket és eldöntjük, hogy hogyan tudunk továbblépni” – mondta még Kelemen Hunor.

Az RMDSZ több mint 150 ezer aláírást iktatott a BEC-nél, így Románia minden megyéjében és a külföldi választókerületben is indíthat jelölteket a december 6-i parlamenti választáson. Kelemen Hunor köszöntet mondott a támogatóknak, akik lehetővé tették, hogy rekordidő, néhány nap alatt összegyűljenek a szükséges aláírások. A magyar emberek szerinte ezzel egyértelművé tették: fontosnak tartják, hogy legyen – a közösség védelmét, intézményei megerősítését és az ország modernizációját szolgáló – magyar képviselet a bukaresti parlamentben. Az RMDSZ szerda este a külföldi választókerületben induló jelöltjeinek névjegyzékét is iktatta a BEC-nél. A külföldi jelöltlistákat azért kell korábban leadni, hogy a külföldön élő román állampolgároknak időt biztosítsanak a levélben történő szavazásra. A hazai képviselő- és szenátorjelöltek névsorát október 22-ig kell benyújtani a megyei választási bizottságokhoz.

Idén a választói névjegyzékben szereplő csaknem 19 millió állampolgár legalább fél százaléka, vagyis 95 ezer választó támogató aláírása szükséges ahhoz, hogy egy párt vagy kisebbségi szervezet országos jelöltlistát állíthasson. Románia 2016-ban visszatért a szavazatarányos, megyei pártlistás választási rendszerhez, amelyben azok a – szórványban vagy külföldön összegyűlt – töredékszavazatok sem vesznek el, amelyek nem gyümölcsöznek helyben mandátumot.