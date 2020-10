Nem kell elhalasztani a választásokat

Az alkotmány világosan leszögezi, hogy a parlament mandátuma négy évre szól, és arról is rendelkezik, hogy milyen konkrét helyzetekben – háború, szükségállapot, ostromállapot stb. esetén – hosszabbítható meg. „Nem lehet meghosszabbítani egy törvénnyel, valamilyen veszélyre hivatkozva”. Hozzátette: ha a kormány koherens döntéseket hoz, és ezeket jól kommunikálja, kordában lehet tartani a járványt, és meg lehet szervezni a parlamenti választásokat. Kelemen Hunor a színházak és mozik bezárásával sem ért egyet, mert semmi nem bizonyítja, hogy sok ember fertőződne meg ezeken a helyeken. „Mi júniusban javasoltuk, hogy ott hozzanak szigorú intézkedéseket, ahol fertőzési gócok vannak. Akkor az országos bizottság illetékesei azt mondták, hogy Romániában ezt nem lehet. Most úgy tűnik, lehet, maga az államfő is azt nyilatkozta, hogy ott kell korlátozásokat bevezetni, ahol fertőzési gócok vannak”.