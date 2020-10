Ugyanakkor az is jó, hogy még a háború veszélye is csökkent, mert a világ legerősebb hadseregében, az amerikaiban már 41 szövetségi állam 150 katonai bázisán megjelent és négy amerikai anyahajót is megbénított a koronavírus-járvány. Ezért lehet, hogy az amerikai hadseregnek egyelőre elmegy a kedve a háborúzástól, mert fél, hogy megbetegedések miatt csökken bevethető katonái száma. Ha eddig Kína ferde szemmel nézte az Egyesült Államokat, most némi kárörömmel szemléli.

Ráadásul a világ legerősebbnek tartott embere, az amerikai elnök, Trump is megfertőződött. Jobb lett volna, ha beszél Putyin orosz elnökkel, és ő küld neki és családjának az orosz védőoltásból. Most Trumpnak valami antitest-koktélt adtak, pedig lehet, jobb kedvre derül, ha némi orosz vodkával kezelik.

És úgy néz ki, Trump még valami hasznot is húzhat betegségéből, mert egy beteg ember sajnálatot vált ki a szavazókban. De az is lehet, hogy ha netán tragédia történne, és Trump elmegy az indiánok nagy és örök vadászmezejére, akkor az amerikaiak őt is, mint a deveselui polgármestert, halála után újraválasztanák elnöknek. De az angol miniszterelnök Boris Johnson és Brazília elnöke, Jair Bolsonaro is átesett a fertőzésen. Mind túlélték, ezért gondolom, legjobb, ha az ember államfőnek megy.

Trump hazája iránti aggódása jeléül nem engedi ki kezéből a hadsereg irányítását, lám, egy katonai kórházba vonult be kezelésre. Az ottani orvosok ismerik a katonai titoktartás szabályait, s hogy félrevezessék az érdeklődőket, összevissza beszéltek állapotáról. Nem tudni, hogy a gyógyszerek hatására, vagy azok használata ellenére, de úgy néz ki, meggyógyul.

Azért is csökken a háborús veszély, mert a világ katonai hatalmainak vezetői már az első világháború óta tudják, hogy milyen veszélyes egy járvány háború idején, hiszen akkor spanyolnáthában többen meghaltak, mint a fegyveres harcok következtében. Azért is kisebb a háborús veszély, mert a hadvezetések attól tartanak, hogy katonáik kontaktusba kerülhetnek az ellenséges harcosokkal, és ha azok fertőzöttek, elkaphatják ők is betegséget, és nem kell fegyvert használniuk egymás kiirtására, ami pedig nagyon rossz hír lenne a fegyver-gyártóknak. Viszont örvendetes, hogy most a gazdaság fellendítéséhez nagyban hozzájárul a gyógyszeripar. Még a védőoltást nem sikerült előállítani, de ha lesz, akkor éveken keresztül lehet majd gyártani, akár a közönséges influenzáét, amelyiknek vírusa állandóan mutál…

Egyelőre úgy néz ki, hogy a fertőzések száma nálunk rekordokat dönt, és nincs elegendő a koronavírus okozta betegség gyógyítására sikeresen használható Remdesivir nevű gyógyszerből sem. Ha ez így megy tovább, nem lesz elég kórházi ágy és lélegeztető gép sem. Már rég megírtam, hogy aki beteg akar lenni, az igyekezzék elkapni minél hamarabb, míg az egészségügynek van elegendő kapacitása a gyógyításra…

Most a kormány ismét intézkedett, és sok helyen bezárják a vendéglőket, bárokat és más szórakozóhelyeket. Kár volt annyi tábori kórházat drága pénzen felállítani, ha nincs megfelelő személyzet működtetésükre, és gyógyszer sem a gyógyításra. Át lehetne alakítani a vendéglőket ideiglenes kórházakká, mert Raed Arafat is megjósolta, hogy még szilveszterezés sem lesz. A vendéglőkbe csupán ágyakat kellene tenni az asztalok helyett. Mostanig is veszteségesek voltak, de már különféle rendezvényeket sem lehet tartani bennük. Akár a kórházaknak, a vendéglőknek is van konyhájuk és takarítószemélyzetük is. A pincéreket át lehetne képezni egészségügyi alkalmazottakká. Az enyhébb tüneteket mutatókat simán lehetne a vendéglőkben ellátni. Ha már gyógyszer sem lesz, akkor a zenészek hangterápiával gyógyíthatnák őket. Napközben vidám zenével hangolnák jobb kedvre, esténként halk altatódalokat énekelnének nekik, altatót sem kellene szedniük. Úgy néz ki, nemsokára az egészségügyi ellátórendszer is csak ilyen, vagy ehhez hasonló kezelést tud biztosítani a fertőzötteknek.