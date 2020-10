Az RMDSZ kezdeményezésére indított, a FUEN koordinációjával zajlott kampányban 2018-ban 1 123 422 hitelesített aláírás gyűlt össze a kezdeményezésre, amely uniós védelmet és támogatást kér az őshonos kisebbségek nyelvének és kultúrájának megőrzésében, jogaik szavatolásában – emlékeztet a közlemény. A kisebbségvédelmi kezdeményezés javaslatait a kezdeményező bizottság tagjai és a szakértők közösen mutatják be, beszédet mond Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. A meghallgatást az Európai Parlament szabadságjogok (LIBE), kulturális (CULT) és petíciós (PETI) szakbizottságai szervezik, és EP-képviselők mellett az Európai Bizottság, az Európai Tanács, az EU Alapjogi Ügynöksége, a Régiók Bizottsága képviselői is részt vesznek rajta. Vincze Loránt, az RMDSZ EP-képviselője, a FUEN elnöke elmondta, hogy a járványhelyzet elhúzódása miatt nem volt életszerű személyes jelenlétű nyilvános vitára várni. Emlékeztetett, hogy a szükséges aláírások összegyűltek, a törvényjavaslatokat kidolgozták, az előkészítő munkát elvégezték. „Most az Európai Parlament és a Bizottság előtt be kell mutatnunk és meg kell védenünk az őshonos kisebbségek védelmében megfogalmazott javaslatainkat. Az elmúlt hónapokban, az Európai Parlamentben folyamatosan dolgoztam a politikai támogatás megszerzésén, azt gondolom, eredményesen, jók a kilátásaink. De többet október 15-én és azt követően látunk majd” – nyilatkozta. Az ülést élő közvetítésben, magyar nyelven is lehet követni az Európai Parlament honlapján. Előzetes regisztráció nem szükséges, a közvetítés elérési útját az ülést megelőzően az RMDSZ sajtóirodája közzéteszi.