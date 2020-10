Jó ötletnek bizonyult a KultúrPark

A dokumentumfilm Tőkés Csaba Zsolt és Dezső Tibor Attila Életünk a tánc, avagy családi ki mit tud című előadása nyomán jött létre, mely Dezső Tibor Attila református lelkészről és családjáról, Mocsel Antal „Rémusz” őrkői hagyományőrzőről és családjáról, valamint Tőkés Csaba Zsolt néptáncoktatóról és családjáról szól. A három család teljesen különféle életutat járt be, másképp élik mindennapjaikat, ám valami mégis összeköti őket: a népzene és a néptánc. A film az ő életükön, mindennapjaikon, családi kapcsolataikon keresztül világít rá népi kultúránk fontosságára.

Tőkés Csaba Zsolt lapunknak elmondta, hogy valójában azért vágtak bele ebbe a munkába, mert mindhárom családban nagyon tehetséges gyermekek vannak, és őket, az ő életformájukat szerették volna bemutatni. Mint mondta, ez volt az első filmes tapasztalata, de Vörös T. Balázs filmes szakember jelenléte biztonságot jelentett számára ebben a munkában. „Kultúránk, identitásunk fontos részét képezik a néphagyományaink, a néptáncunk, népzenénk és népviseletünk. Ezen értékek fennmaradásának legerősebb megőrzője, fenntartója és továbbörökítője a család. A család az emberi társadalom legkisebb sejtje. Fontos feladata a gyermek lelki egyensúlyának megteremtése és megtartása. A gyermek már magzat korában elkezdi tanulni ősei hagyatékát, születését követően pedig elsősorban szüleitől, nagyszüleitől tanul értékrendet, magaviseletet. Ahhoz, hogy egy gyermek egészségesen nőjön fel, meg kell ismernie saját zenei és táncanyanyelvét, és ez életének szerves részévé kell váljon, hogy olyan természetesen használhassa, mint a beszédet. Meg kell éreznie, hogy mindez nemcsak színpadra való, hanem a hétköznapok és ünnepek velejárója is” – fogalmazott Tőkés Csaba Zsolt. Ezt az értékrendet, gondolatiságot mutatja be a film a három családdal készített interjúk és a mindennapokból kiragadott életképek formájában.

A KultúrPark három hónapos rendezvénysorozata 21 filmvetítéssel, 12 koncerttel, 2 néptáncelőadással és egy dokumentumfilm-bemutatóval örvendeztette meg a Kónya Ádám Művelődési Ház közönségét, közel 3000 látogatója volt csak ezeknek az eseményeknek. Ezen kívül kitűnő helyszínként szolgált ez a „kulturális sziget” más intézmények által szervezett előadások számára is, az érdeklődők itt tekinthették meg a Cimborák Bábszínház, a Tamási Áron Színház, az Andrei Mureșanu Színház, valamint a Háromszék Táncegyüttes előadásait is az elmúlt időszakban. Amint a szervezők lapunknak beszámoltak róla, az események zöme telt házas volt, mely a produkciók színvonalas volta mellett a kellemes, családias helyszínnek, a kedvező időjárásnak és talán annak is tulajdonítható, hogy fiatalok, idősek egyaránt ki voltak éhezve már a kulturális élményekre. Mint mondták, nem jelentett különösebb gondot a KultúrPark működtetése. Persze mindig a járványügyi előírásoknak megfelelően kellett berendezniük a nézőteret, mérték a bejáratnál a nézők testhőmérsékletét, de ezért a megszokottól eltérő fáradozásért kárpótolta őket a rengeteg pozitív visszajelzés, az állandó gyerekzsivaj, és egyáltalán az a tény, hogy nem váltak munkanélkülivé a járványügyi vészhelyzet hónapjai alatt. Tehát összességében jó ötletnek bizonyult a KultúrPark, ezért azt tervezik, hogy a következő években is megnyitják a nyári hónapok alatt.