Székelyföldi lovasok a 13. Nemzeti Vágtán

A Hősök terén kialakított pályán ezúttal zárt kapus rendezvényt tartanak, a vírushelyzet miatt már az előfutamok sorrendjét is szűk körben, online közvetítésen sorsolták ki – derül ki a Székely Vágta szervezőinek közleményéből. Lázár Vilmost, a Nemzeti Vágta elnökét idézve közölték, kiemelten figyelnek a biztonságra, ezért döntöttek úgy, hogy a tizenharmadik budapesti vágtát közönség nélkül bonyolítják le. „Azok, akik szeretik a rendezvényt, nem maradnak le semmiről, mert a közmédiával hónapok óta azon dolgozunk, hogy megfelelő minőségben tudjuk bemutatni az emberek számára a programokat. Reméljük, a vágta hangulatát a készülékeken keresztül is át tudjuk majd adni” – nyilatkozta Lázár Vilmos. A Nemzeti Vágta október 11-én 16 órától követhető a Duna TV műsorán.

Megtartják a kiegészítő eseményeket is, a Kishuszár Vágtán idén 18 település lovasa verseng, emellett lesz méneshajtás, magasugrató- és kocsitolóverseny, illetve történelmi csatajelenetek is. A nemzetközi futamon – ahol Magyarországon élő külföldi lovasok versengenek – Mexikó és India képviselője is rajthoz áll majd.