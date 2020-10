Lapunk megkeresésére Édler András elmondta: a program augusztusi bejelentésekor még a Versenytanács jóváhagyására vártak, illetve a sepsiszentgyörgyi Vállalkozói Konzultatív Tanács javaslatai sem érkeztek meg, de mindez azóta rendeződött. Emellett a vonatkozó tanácshatározatokat is elfogadta Sepsiszentgyörgy városi képviselő-testülete, és ezek is átestek már a törvényességi szűrőkön, így semmi akadálya, hogy fogadják a támogatási kéréseket az érintett vállalkozásoktól.

Az elnök arról is beszámolt, hogy a kereskedelmi kamara az első pillér esetében október 26-án, míg az ipari parkba megtelepedni szándékozóknál december 26-án bírálja el a beérkezett kéréseket, majd a jóváhagyottak ezt követőn benyújthatják a kifizetési igénylésüket. Az első támogatási változatnál december 4-ig, míg a másodiknál 2022 januárjáig.

Édler András szerint a program adta lehetőséggel élni fognak a vállalkozók, már többen érdeklődtek, hogy mikor lesz elérhető. Számításaik szerint az első változatnak (mely elsősorban a sepsiszentgyörgyi szállásadókat és vendéglátó-ipari egységeket célozza, de nem csak) akár kétszáz kedvezményezettje is lehet idén. Amint azt jeleztük, a támogatási igényléseket idén kell eljuttatni a kereskedelmi kamarához, az abban foglalt beruházást viszont a jövő év folyamán is megvalósíthatják a vállalkozások, mivel a programot másfél éves kifutásúra tervezték. Az igényléseket aszerint rangsorolják, hogy az illető vállalkozásnál mekkora volt 2018-ban a bruttó átlagbér.

Édler András és Miklós Zoltán, az ipari parkot működtető Sepsi Ipar Kft. igazgatója sajtótájékoztatón további részletekkel is szolgált. Egyebek mellett elhangzott, hogy Sepsiszentgyörgy önkormányzata már négy, a gazdasági szférának szánt de minimis támogatási programot is útjára indított, emellett egy ötödiken dolgoznak, mely révén innovatív, a városban még nem létező ötletek megvalósításához nyújtanának segítséget. A már futó programok között a most indított kettőn kívül ott van a több éve működő, a cégek által a városkasszába befizetett ingatlanadó adott hányadának megtérítését lehetővé tevő, illetve egy kimondottan a kereskedelmi és iparkamarának szánt.

Édler András válaszolt a jelentkezési határidők szűk voltát felvető kérdésre is. Az elnök szerint az igényléshez szükséges iratokat legtöbb egy óra alatt ki lehet tölteni, java részük saját felelősségre tett nyilatkozat, beszerezni csak egy adóigazolást kell a várostól. Ebben az első fázisban is arra törekedtek, hogy minél gyorsabb legyen az eljárás, és ez igaz a beruházás megvalósítását követő kifizetési igénylés esetében is, ahol az igénylőnek egyszerűen bizonyítania kell, hogy a kért feltételek mellett megvalósította azt, amire a támogatást kérte.

Mindketten elmondták továbbá, hogy a program célja a befektetések, fejlesztések ösztönzése, hozzájárulva ahhoz, hogy munkahelyek maradjanak meg vagy újabbak jöjjenek létre, illetve a pénz is helyben maradjon.

Miklós Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy Sepsiszentgyörgy önkormányzata az elmúlt években több gazdaságélénkítő programot indított, amire más önkormányzatok esetében nem igazán volt példa. Édler András szerint remélik, hogy a megyeszékhelyi példa alapján más önkormányzatok is kidolgoznak de minimis támogatási programokat, melyeket a kamarával közösen bonyolíthatnak le.

De minimis támogatások

Amint arról beszámoltunk, Antal Árpád polgármester és Édler András kamaraelnök augusztus elején ismertették azokat a gazdaságélénkítő elképzeléseiket, amelyekkel az önkormányzat a járvány miatt kárt szenvedett megyeszékhelyi vállalkozásoknak segítséget szándékszik nyújtani. Egy hárompillérű programról van szó, melynek egyik összetevője több adókedvezmény-lehetőséget biztosít, míg további két támogatási pillér pályázati alapon működő de miminis pénzügyi segítségnyújtást jelent.

Édler András akkor arról számolt be, hogy a koronavírus-járvány gazdasági hatásait enyhíteni szándékozó támogatási lehetőség esetében három csoportba sorolják a lehetséges kedvezményezetteket, az elsőben a szállásadó vállalkozások, a másodikban a közélelmezési egységek kaptak helyet, míg a harmadikban a többi kis- és középvállalkozás. Utóbbiak akkor élhetnek a lehetőséggel, ha 2020 első félévében az árbevételük 15 százalékkal csökkent 2019 azonos időszakához képest.

Az elnök a pénzügyi segítség csoportonkénti szabályait is ismertette: a szállásadóknál szobánként 500 euró a támogatás, de legtöbb 50 ezer euró lehet, a vendéglátó egységeknél 50 euró/négyzetméter, de összesen nem haladhatja meg a 10 ezer eurót, míg a harmadik csoport 500 eurót kaphat minden olyan alkalmazottra, aki után Sepsiszentgyörgyön fizeti be a jövedelemadó járulékos költségeit. További feltétel, hogy a kedvezményezettnek a támogatás összegével legalább megegyező önrészt kell biztosítania, a támogatásként kapott összeget pedig kizárólag a város területén eszközölt beruházásra lehet fordítani. Utófinanszírozásos támogatásról van szó, azaz a beruházás lezárását követően lehet igényelni, és csak friss fejlesztésekre, befektetésekre. A kedvezmények között szerepel ugyanakkor, hogy a támogatás összege megduplázható, amennyiben a beruházáshoz szükséges eszközöket, alapanyagokat helyi beszállítótól szerzi be a kedvezményezett.

Édler András akkor úgy vélte: az első két csoportba tartozó szóba jöhető vendéglátóipari vállalkozások száma legtöbb harmincra tehető, míg a harmadik csoportba majd minden sepsiszentgyörgyi kis- és középvállalkozás besorolható, amennyiben teljesíti az árbevételre vonatkozó feltételt.

A program harmadik pillérének számító támogatás azokat a kis- és középvállalkozásokat célozza, amelyek a szépmezői ipari parkban terveznek beruházást, és területet is béreltek a létesítményben. A támogatás legtöbb 100 ezer euró lehet, amennyiben a kedvezményezett helyi beszállítóktól szerzi be a szükséges eszközöket, alapanyagokat, illetve maximum 50 ezer euró, ha nem. A további feltételek nagyjából megegyeznek az előző pillérnél leírtakkal, kivétel, hogy az önrész a beruházás teljes összegének 75 százaléka kell hogy legyen. Miklós Zoltán azzal a kiegészítéssel szolgált, hogy a támogatásból például a bontási vagy közművesítési munkálatok egy részét is fedezhetik a cégek, amelyek a park azon részén bérelnek területet, ahol az egykori istállók romos épületei állnak.

A finanszírozást illetően Antal Árpád augusztusban kijelentette: összesen másfél millió lejt szánnak a de minimis támogatásokra, tízmilliót a koronavírus hatásait enyhítőre, ötmilliót pedig az ipari parkban megtelepedni szándékozó cégek megsegítésére. Ez év végéig összesen ötmillió lejt foglaltak bele a város költségvetésébe, a fennmaradó tízmilliót pedig a 2021-es büdzséből állják.