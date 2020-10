Ahol egy pocsolya megoldhatatlan gond

Komsa Katalin elmondta: nemrég újították fel és szigetelték a házukat, ám előtte, az úton van egy mélyedés, amelyik minden eső után megtelik vízzel, és ezt a sáros levet az elhaladó autók – amelyek vezetői nem mind tartják be a 40 kilométer/órás sebességkorlátozást – mind felfröcskölik a ház oldalára. Az egész fal csupa víz, az ablak csupa maszat, és ez két-három éve így megy, habár többször is panaszt tettek már a városházán. Választ is kaptak, az állt benne, hogy keresik a megoldást. Hát nem találták meg, pedig egyszerű: akkora foltot kell tenni az amúgy eléggé rossz állapotban levő úttestre, hogy a gödör eltűnjön – állítja olvasónk. Véleménye szerint az egész utca megérdemelne egy újraaszfaltozást, mert különböző munkálatok (legutóbb a gáz bevezetése) miatt felvágták, és bár foltokban, csíkokban kijavítgatták, maradtak benne olyan hibák, amelyek megkeserítik az ott lakók életét.