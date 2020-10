Egyre magasabb a fertőzöttség

A legtöbb új eset – 579 – Bukarestben van, ahol már 21 434 fertőzést jegyeznek, a sorban Iași megye következik 181 esettel (ott jelenleg búcsújárás van, s habár csak a helybeli hívőket engedik be Sfânta Paraschiva ereklyéihez, sokan utaztak oda nagyobb távolságról is, ezért a templom bejáratánál csendőrök igazoltatják az érkezőket), Bákó megye 179-cel, Vâlcea 147-tel, Dolj (130), Kolozs (129), Galac (122), Prahova (108) és Fehér (102). Ezek közül többen is szerepelnek azon a listán, ahol a 14 napos fertőzöttségi átlag meghaladja az 1,5-öt ezer lakosonként: Bukarestben ez a mutató 2,28, Fehér és Vâlcea megyében 1,98, Iași megyében 1,8, Bákóban 1,72, Teleorman és Neamț megyében 1,62, Vaslui megyében pedig 1,59. Brassó megyében az elmúlt 24 órában 50 új fertőzést igazoltak, a járvány kezdetétől pedig már 6684-et, amivel déli szomszédunk országos harmadik helyen áll (a második Suceava megye 7082 esettel, amiből 94 új). Gyorsan terjed a vírus Hargita megyében is, ahonnan 48 új esetet jelentettek, összesen pedig 1273-at. Maros megyében 72 új eset van, és összesen 2774.

A gyógyultak száma 114 792-re emelkedett, kórházban jelenleg 8772 COVID-19-cel diagnosztizált beteg fekszik, közülük 613 állapota súlyos, őket az intenzív osztályon ápolják. 12 935 igazoltan fertőzött személy otthoni, 8418 pedig intézményes elkülönítésben tartózkodik, és 27 0009-re nőtt a házi karanténban levők száma is. Az intézményes karanténban levőké napok óta változatlanul 9.

Az előző napi jelentés óta 52 olyan elhalálozás történt, amely összefüggésbe hozható a koronavírussal, velük együtt a járvány halálos áldozatainak száma 5299-re emelkedett.

A hatóságok egyre szigorúbban ellenőrzik az egészségügyi óvintézkedések betartását, 24 óra alatt 4519 szabálysértőt bírságoltak meg összesen 708995 lejre, és két bűnvádi eljárást indítottak.

27 új eset Háromszéken

Egy nap alatt 27 új koronavírus-fertőzést fedeztek fel megyénkben 250 teszt elvégzése után. A prefektúra közleménye szerint a járvány kezdetétől már 1407 fertőzés történt megyénkben, a betegek közül 1034 személy meggyógyult – közülük 16 a legutóbbi 24 órában –, 44 pedig elhunyt (új áldozat szerencsére nincs). Kórházban jelenleg 112 koronavírusos beteget ápolnak, további 394 fertőzésgyanús személy pedig otthoni elkülönítésben tartózkodik, orvosi felügyelet alatt. Megyeszinten a 14 napos fertőzöttségi átlag ezer lakosra számítva 0,72.