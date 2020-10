Közel tízezer fertőzés három nap alatt

A kór halálos áldozatainak száma is magas, pénteken 52, szombaton 59, vasárnap 53 Covid-19-es beteg hunyt el, velük együtt már 5411 áldozata van a járványnak. Az igazoltan fertőzöttek száma szombaton haladta meg a 150 ezret, jelenleg 155 283 (megyénkben 1466). A gyógyultak száma mindeddig 117 942. Kórházban jelenleg 9112 beteget ápolnak, közülük 628-at az intenzív osztályon (pénteken 613-an voltak súlyos állapotban, szombaton 629-en). Közel 14 ezer (13 894) igazoltan fertőzött személy házi, 8608 pedig intézményes elkülönítésben tartózkodik, további közel 30 ezer (29 536+9) személy pedig házi, illetve intézményes karanténban.

A központi jelentés újabban a megyék fertőzöttségi mutatóit is közreadja, ebből azt tudjuk meg, hogy az elmúlt 14 nap alatt mekkora az ezer lakosra eső fertőzöttség. Ahol 1,5-nél magasabb, ott már korlátozásokra van szükség, és ez a lista egyre hosszabb: vasárnap már a főváros mellett 12 megyét foglal magába, köztük Brassót is, ahol 1,52-re nőtt ez a mutató. A legrosszabb a helyzet Bukarestben, ahol 2,52-nél tartanak (innen napok óta 500-nál több új fertőzést jelentettek, vasárnap kevesebb teszttel is 539-et), de két másik megye (Fehér és Vâlcea) is átlépte a 2-es értéket. Közel áll hozzá Iași (1,97), Bákó (1,89), Neamț (1,86) és Szilágy (1,79) megye is. Meghaladja még az 1,5-ös küszöböt Teleorman (1,73), Szeben (1,66) Krassó-Szörény (1,64), Kolozs (1,62) és Temes (1,52) megye is. Hargita megye még mindig nem körözte le Háromszéket: habár nagyjából százezerrel több lakója van, a járvány kezdete óta 1360 fertőzést jegyeztek (106-tal kevesebbet, mint megyénkben), de ezek közel egytizedét, 135 új esetet a hétvégén (pénteken 48-at, szombaton 41-et, vasárnap 46-ot).

Szokatlanul magas a hatósági büntetések száma is: vasárnap 5249 járványügyi kihágás miatt róttak ki (összesen 846 278 lejes) bírságot a csendőrök, illetve rendőrök, és 4 törvénysértés miatt indítottak bűnvádi eljárást.

A sepsiszentgyörgyi városháza is érintett

A háromszéki fertőzöttek között önkormányzati alkalmazottak is vannak: Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalának közleménye szerint néhány alkalmazott igazoltan koronavírusos beteg, ezért hétfőn nem is nyitnak: valamennyi épületében fertőtlenítenek. Emiatt az ügyfélfogadás is szünetel hétfőn: a városházán, a közpénzügyi igazgatóságon, a lakásgazdálkodási és közterület-foglalási irodában és a személyi nyilvántartó osztályon is csak keddtől fogadják újra az ügyfeleket.

A városháza újra felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy vegye komolyan és tartsa be a kötelező előírásokat: tartson távolságot a más személyektől, kerülje a zsúfolt helyeket, viselje helyesen a védőmaszkot, és fertőtlenítse folyamatosan a kezeit.

A prefektúra legfrissebb közleménye szerint Háromszéken jelenleg 115 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 421 pedig otthoni elkülönítésben tartózkodik. A járvány kezdete óta azonosított 1466 fertőzött közül 1035 gyógyult meg, és 44 hunyt el (a legutóbbi áldozat október 4-én), a megye 14 napos fertőzöttségi mutatója – másokhoz viszonyítva - elég alacsony: 0,69.

Meg is duplázódhat a napi esetszám

Ha a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott óvintézkedések nem járnak eredménnyel, fennáll annak a kockázata, hogy a napi fertőzések száma hamarosan eléri az 5–7 ezret – jelentette ki Raed Arafat katasztrófavédelemért felelős belügyi államtitkár az Antena 3 hírtelevízió szombat esti műsorában. Ha viszont az óvintézkedések beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, akkor csökkenésnek indulhat az új esetek száma. Egy héttel korábban ugyanabban a műsorban Arafat azt mondta: nem kellene feszegetni az egészségügy határait, mert előfordulhat, hogy Románia is Olaszország és más olyan államok sorsára jut, amelyekben a kórházak túlzsúfoltsága miatt az orvosoknak kell eldönteniük, hogy melyik páciens kerül intenzív terápiára, és melyik nem. Az államtitkár szerint a hatóságok már készülnek a koronavírus elleni oltás szétosztására. Kihívásnak nevezte a folyamatot, és jelezte, hogy a frontvonalban harcoló egészségügyi személyzet és a kockázati csoportokba tartozó személyek fognak prioritást élvezni, számukra az állam finanszírozza az oltással járó költségeket.

Az első koronavírus elleni oltások év végére juthatnak el a lakossághoz, és darabjuk 5-20 euróba kerülhet – nyilatkozta ugyancsak szombat este Alexandru Rafila, Románia képviselője az Egészségügyi Világszervezetben (WHO). Év végére, azaz 2020 decemberére legkevesebb kétféle oltás lesz készen a legnagyobb gyógyszergyártóknál (AstraZenaca, Sanofi GSK, Moderna és Pfizer); a vakcina várhatóan két dózisos lesz, az első adag után 30-60 nappal egy másodikat is be kell majd adatni.