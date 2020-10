Könyvbemutató CZILLI ARANKA Térey János-ösztöndíjas író, költő, magyartanár A varázslatos szekrény – versek és mesék gyermekeknek és felnőtteknek című könyvét az Ignácz Rózsa Irodalmi Klub szervezésében ma 18 órától a Kovásznai Művelődési Központban mutatják be.

Beszélgetőtárs: Ördög Edit óvodapedagógus. Közreműködnek: Domokos Bíborka rajztanárnő, valamint tanítványai és a könyvben szereplő illusztrációk készítői: Ambrus Édua, Balogh Yvette, Czilli Anna, Dénes Anett, Czilli Samu, Fejér Cynt­hia, Gál Emma. Az est házigazdája: Gödriné Molnár Márta ny. magyartanár.

BALLA EDE ZSOLT A szív kápolnája című könyvét október 14-én, szerdán 17 órakor Sepsiszentgyörgyön a LibriM udvarában, rossz idő esetén az üzletben mutatják be. A szerző legújabb könyvében a székelyudvarhelyi Jézus Szíve-kápolnát és a hozzá kapcsolódó szent helyeket ismerteti.

Színház

A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ e heti előadásai: Sepsiszentgyörgyön a színház nagytermében színpadra épített nézőtéren október 13-án, kedden 19 órától Amikor telihold ragyog a turkáló felett (írta és rendezte: Radu Afrim); a kamarateremben október 15-én, csütörtökön, 16-án, pénteken, 18-án, vasárnap 19 órától Gogol: Kártyások (rendező: Zakariás Zalán).

M STUDIO. A mozgásszínház előadásai Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban: október 16-án 19 órától LIFT – boys will be boys (rendező-koreográfus: Fehér Ferenc); október 17-én 19 órától Sírunk, nevetünk (rendező-koreográfus: Góbi Rita).

Zene

HANGVERSENYÉVAD. A 2020/2021-es hangversenyévadra a városi kulturális szervezőirodában lehet bérletet vásárolni hétköznap 9–16 óráig (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1. szám, telefon: 0267 312 104). Kedvezményes áron válthatnak bérletet az előző évad elmaradt koncertjeinek kárpótlásaként azok a nézők, akik tavaly bérletet váltottak. A bérletek ára 130/65 lej, diákok és nyugdíjasok számára 70/35 lej, nagycsaládosok számára 30/17 lej.

Tárlatvezetések a grafikai biennálén

Idén virtuális térben zajlanak a 6. Székelyföldi Grafikai Biennálé megnyitói, a kiállítások azonban látogathatók a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban november 6-ig keddtől péntekig 10 és 17, szombaton 10 és 18 óra között, valamint online a www.grafikaiszemle.ro oldalon.

Pálffy Tibor, a Tamási Áron Színház színművésze október 13-án, kedden 18 órától verseket, dalszövegeket társít a kiállított művekhez. Október 16-án, pénteken 18 órától a 2018-as fődíjas Jing Lliu Mesterek (Masters) című kiállítása Vargha Fruzsina művészettörténész szakmai tárlatvezetésével tekinthető meg. Mindkét tárlatvezetéshez legtöbb húsz személy csatlakozhat, ezért előjegyzés szükséges. Regisztrálni üzenet formájában az office@grafikaiszemle.ro e-mail-címen lehet. A résztvevőket a jelentkezés sorrendjében fogadják.

A kiállításokról további információk a Biennálé hivatalos honlapján, a www.grafikaiszemle.ro oldalon találhatók.

Kiállítás

VÁNDORKIÁLLÍTÁS. Október 12–19. között látható Sepsiszentgyörgyön az Arhitectura 6. építészeti szemle vándorkiállítása. A megnyitót október 13-án, kedden 17 órától tartják a Tamási Áron Színház előtti sétányon.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától irgalmasság rózsafüzér, 15.15-től A hit kapuja – Székely János püspök műsora, 17.20-tól örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Újszentesről, 18.50-től Gábor Anna bemutatja a hét plébániáját, 19 órától Úrangyala, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től zsolozsma – esti dicséret, 21.15-től a béke rózsafüzére, 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Hitvilág

TERÁPIÁS PROGRAM. A Bonus Pastor Alapítvány november 2–13. között kéthetes rövid terápiás programot szervez Magyarózdon szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. További részletek a bonuspastor.ro honlapon. Jelentkezési határ­idő: október 23.

Sepsiszentgyörgyi előfizetőink figyelmébe!

Értesítjük Sepsiszentgyörgyön a Szemerja negyedben lakó előfizetőinket, hogy betegség miatt átmenetileg akadozik a Háromszék kézbesítése, a lap azonban bármely újságosbódénál átvehető. Előfizetőink elnézését kérjük, megértését köszönjük.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline (telefon: 0367 412 103; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 431) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomot, ma Székelytamásfalván és Szörcsén, kedden Gelencén és Haralyban szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, üveghulladékot. 5 kg palackért és befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak.

KÉZIMUNKAKÖR. Újraindult a Háromszéki Fürge Ujjak kézimunkakör tevékenysége. Ma 16 órára várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset a sepsiszentgyörgyi ’56-os emlékparkba.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ágó-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgáltatás ingyenes.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.