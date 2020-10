A harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában a Sepsi OSK II. újabb vereséget szenvedett, míg a Kézdivásárhelyi SE idénybeli harmadik győzelmének örülhetett. A sepsiszentgyörgyi együttesnél a vendég Astra Giurgiu szatellitcsapata bizonyult jobbnak, a kézdivásárhelyi gárda pedig a Plopeni vendégeként gyűjtötte be a három pontot. A következő játéknapon mindkét háromszéki alakulat hazai környezetben lép pályára, a sepsiszentgyörgyiek pénteken a sereghajtó Barcarozsnyói Olimpic, a kézdivásárhelyiek szombaton a Brassói SR ellen játszanak.

Sorozatban negyedszer kaptak ki

A mérkőzést a vendégek kezdték összeszedettebben, már az első percekben veszélyes helyzeteket dolgoztak ki, azonban Cătălin Căpățână bravúrral védett egy keresztléc alá tartó lövést, majd nem sokkal később a kapufa segítette ki a sepsiszentgyörgyi kapust. A házigazdák fél óra elteltével találtak magukra, Kocsis Norbert előtt adódott lehetőség, viszont az egyik védő az utolsó pillanatban menteni tudott. A folytatásban a háromszéki csapat egy szöglet után vezetést szerezhetett volna, a beívelt labdát Nicolae Păun a felső lécre fejelte, a kipattanót pedig Ilyés Róbert nem tudta a hálóba továbbítani.

A második félidőben élénkebbé vált a játék, bár ezúttal is a Duna-parti együttes volt határozottabb, amely a 47. percben megszerezte a vezető találatot. Ilyés eladott labdájára Dragoș Gheorghe csapott le, a védelem behátrált, a vendégek csatára pedig egy jól helyezett lövéssel bevette Căpățână kapuját (0–1). A hátrányba kerülő háromszéki csapat többnyire pontrúgásokból veszélyeztetett, előbb Veress Zsombor szabadrúgásból kapura csavart lövését védte Alexandru Silveanu, majd a 68. percben már ő is tehetetlen volt, Ilyés mesterien csavart a jobb felsőbe (1–1).

Az egyenlítő gólnál többre nem futotta a szentgyörgyi csapat erejéből, az utolsó húsz percben a vendégek akarata érvényesült. Gheorghe egy védelmi hibát kihasználva került helyzetbe, viszont mellé lőtt, majd Căpățână mutatott be nagy védést. A 80. percben góllá érett a Giurgiu mezőnyfölénye, Gabriel Șerban újra vezetéshez juttatta a Carmel Bărbulescu irányította labdarúgókat (1–2). A hajrában az Astra tovább növelhette volna előnyét, azonban Căpățână kétszer is bravúrosan védett, a Sepsi OSK II. pedig sorozatban negyedszer is vereséget szenvedett.

3. Liga, 5. csoport, 5. forduló: Sepsi OSK II.–Astra Giurgiu II. 1–2 (0–0).

Sepsiszentgyörgy. Vezette: Cristina Mariana Trandafir (Bukarest). Sepsi OSK II.: Căpățână (Gedő, 90+2.) – Csiszer, Păun, Berde, Dumitrescu, V. Mitrea (Sánta, 51.), Mathis (Nistor, 90+2.), Kocsis (Tusa, 84.), Ilyés, Dragomir (Vereș, 46.), Veress. Edző: Kulcsár László. Astra Giurgiu II.: Silveanu – Oreviceanu, Riza, Vasilescu, Șerban, Pahontu (Pădureț, 58.), Avram, D. Gheorghe (Mizdrescu, 90.), Brăila (Banu, 74.), Duminică (Mitracu, 90.), Zaharia (Adeshina, 58). Edző: Carmel Bărbulescu. Gólszerzők: Ilyés (68.), illetve D. Gheorghe (47.), Șerban (80.).

Megérdemelt idegenbeli győzelem

Nem ígérkezett könnyűnek a Prahova megyei kiszállás a kézdivásárhelyi csapat számára, és ennek megfelelően a mérkőzés első felében erős ellenállásba ütköztek, ugyanis a Plopeni igyekezett kihasználni a hazai pálya előnyét. A házigazdák előreívelt labdákkal és szabadrúgásokkal is próbálták zavarba hozni a felső-háromszéki védelmet, azonban nem jártak sikerrel. A vendégek az első nagy helyzetüket a 18. percben jegyezték, amikor egy szögletet követően Gazda József fejese tévesztett célt, majd Kanyó Szilárd távoli lövése is pontatlan volt. Az első fél óra után átvette az irányítást a KSE, de nem tudta áttörni a Plopeni védelmét, a 43. percben Becze Tamás járt a legközelebb ehhez, próbálkozása azonban elkerülte a kaput.

A szünet után a kézdivásárhelyi labdarúgók uralták a mérkőzést, rendre dolgozták ki a lehetőségeket. A céhes városi csapat nyomása az 54. percben góllá érett, egy szépen felépített ellentámadás végén Tankó Zsolt beadását Becze Tamás fejelte a hálóba, első gólját szerezve KSE-mezben (0–1). Becze a második gólból is kivette részét, ezúttal az előkészítésben jeleskedett, a 69. percben kiválóan passzolt a védők mögül kiugró Gajdó Gothárd elé, aki nem hibázott (0–2). Több is lehetett volna a különbség, viszont Tankó és Emilian Popa is hibázott a befejezésnél, így maradt a kétgólos győzelem.

További eredmények: Székelyudvarhelyi FC–Blejoi 1–1 (gólszerzők: Szőcs 75., illetve Munteanu 26.), Brassói SR–Brassói Kids Tâmpa 4–0 (gsz.: Iordache 27., Cenk 64., Fekete 72., Răchișan 84. – tizenegyesből), Barcarozsnyói Olimpic–Brassói Corona 1–1 (gsz.: Drugă 90+4., illetve Cîrstean 25.).

A rangsor:

1. Corona 4 1 0 14–4 13

2. Brassói SR 3 1 1 11–6 10

3. KSE 3 1 1 8–6 10

4. Blejoi 3 1 1 9–8 10

5. SZFC 2 1 2 9–5 7

6. Astra II. 2 1 2 11–8 7

7. Plopeni 2 0 3 6–10 6

8. Sepsi OSK II. 1 0 4 5–10 3

9. Kids Tâmpa 1 0 4 3–15 3

10. Olimpic 0 2 3 3–9 2

A 6. forduló programja (15 óra): * október 16.: Astra Giurgiu II.–Brassói Kids Tâmpa, Brassói Corona–Székelyudvarhelyi FC, Sepsi OSK II.–Barcarozsnyói Olimpic * október 17.: Kézdivásárhelyi SE–Brassói SR, Blejoi–Plopeni.