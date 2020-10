A magyar és a bolgár csapat is idegesen kezdett, ami elsősorban a pontatlan passzokban nyilvánult meg, majd inkább az óvatosság jellemezte a két gárda játékát, így az első negyedórában nem alakítottak ki helyzetet, viszont a 17. percben a vendégek betaláltak egy szögletet követően. Hátrányban magasabb fokozatra váltottak a házigazdák, így Gulácsi Péter védeni kényszerült. A bolgár csapat tartósan nem tudott nyomást gyakorolni, viszont ennek ellenére is volt több veszélyes próbálkozásuk, Gulácsi több ízben is bravúrral hárított.

A szünet után álomszerűen folytatta a magyar válogatott, Kalmár Zsolt megpattanó szabadrúgásával sikerült növelni az előnyt. Az újabb bekapott gól letörte a bolgár együttes lelkesedését, így a vendégek vezethettek néhány ígéretes akciót. A találkozót a csereként beállt Nikolics Nemanja fejes gólja döntötte el. Háromgólos hátrányban is próbálkoztak a bolgárok, de már nem volt igazán lelkesedésük és lendületük sem, a magyarok ekkor már magabiztosan és szervezetten védekeztek, bár a hajrában a szépítés mégis sikerült a hazai együttesnek.

A magyar válogatott november 12-én a Puskás Arénában Izland ellen játszik az Eb-részvételért. A győztes a jövő nyárra halasztott kontinenstornán Franciaország, Németország és Portugália csapatával kerül majd egy csoportba, amelynek meccseit Budapesten és Münchenben játsszák majd.

Eredmények, Eb-pótselejtező: Bulgária–Magyarország 1–3 (gólszerzők: Jomov 89., illetve Orbán 17., Kalmár 47., Nikolics 75.), Izland–Románia 2–1 (gsz.: Sigurdsson 16., 35., illetve Maxim 63. – tizenegyesből), Grúzia–Fehéroroszország 1–0, Bosznia-Hercegovina–Észak-Írország 1–1 (tizenegyesekkel: 4–5), Észak-Macedónia–Koszovó 2–1, Norvégia–Szerbia 1–2 (hosszabbítás után), Skócia–Izrael 0–0 (tizenegyesekkel: 5–3), Szlovákia–Írország 0–0 (tizenegyesekkel: 4–2).