Péntektől vasárnapig a bukaresti Lia Manoliu Nemzeti Sportcentrum 50 méteres szabadtéri medencéje adott otthont a 10–11 évesek úszó országos bajnokságának, amelyen Váncsa Fruzsina Ilka és Teodora Claudia Ghican személyében a sepsiszentgyörgyi Ciprian SK-nak is volt két versenyzője. Kis sportolóinknak ez volt az első országos bajnoksága, s ennek ellenére tisztességesen helytálltak.

Október első hétvégéjén a felnőtt, az utánpótlás és az ifjúsági korosztályúak mérettetek meg a fővárosi Lia Manoliu Nemzeti Sportcentrum szabadtéri medencéjében, most viszont a 10–11 éveseken volt a sor, hogy megvillogtassák tudásukat, gyorsaságukat és felkészültségüket. A 10 évesek között két sepsiszentgyörgyi fiatal sportolónk öt számban volt érdekelt: Váncsa Fruzsina Ilka 50 méter mellen, háton, pillangóban és 100 méter gyorson tette próbára magát, míg Teodora Claudia Ghican az 50 méteres mellúszásban harcolt az idővel és vetélytársaival.

Úszóink legjobb eredménye Váncsa nevéhez fűződik, aki 39.14 mp-s időeredménnyel 104 indulóból a 11. lett 50 méter háton. Pillangóúszásban az egy medencehosszt 40.35 mp alatt teljesítette, és ez a 25. helyre volt elég (99 nevező), míg 100 gyorson 1:17.29 perccel csapott célba, és ezzel az idővel a 21. pozícióban zárt (110 nevező). Utolsó versenyszámában, az 50 méter mellen 20. volt (109 nevező), miután 46.21 mp-n állították meg a kronométert. Ezen a próbán állt rajtkőre Teodora Claudia Ghican is, aki 46.80 mp-s eredménnyel a 25. helyet csípte el.

„A lányok nagyon példásan viselkedtek az első országos bajnokságukon, s az elmúlt hetek, hónapok kemény munkájának meglett az eredménye. Nagyon örvendek a teljesítményük, s úgy gondolom, hogy ezek tükrében optimisták is lehetünk a soron következő versenyeken. Most még nagy a különbség köztük és az első helyezett között, de ez a jövőben sokat fog csökkenni. Gratulálok nekik, annak tükrében is, hogy pénteken hidegben és esőben úsztak, szombaton és vasárnap már kisütött a nap, így sokat javultak a versenykörülmények” – nyilatkozta érdeklődésünkre Ciprian Grosu, a Ciprian SK edzője.

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel szigorú egészségügyi előírások közepette megtartott országos bajnokságon 60 klub színeiben összesen 430 úszó vett részt. (tibodi)