A rajtnál Valtteri Bottas (Mercedes) és Hamilton nagyot harcolt egymással, két kanyar után a finn maradt az élen, Hamilton másodiknak, Verstappen harmadiknak sorolt be. A 13. kör elején Bottas csúnyán elrontotta az első kanyar féktávját, Hamilton emiatt utolérte, és meg is előzte. Bottas ezután kerékcserére a bokszba hajtott, és harmadikként tért vissza a pályára. A 16. körben Hamilton, valamint Verstappen is friss abroncsokat kapott, három körrel később pedig Bottasnak műszaki hiba miatt fel kellett adnia a versenyt. Az élen Hamilton száguldott, őt Verstappen követte a második, Lando Norris (McLaren) pedig a harmadik helyen. Féltávnál Ricciardo vette át a harmadik helyet Norristól, miután a brit versenyző kerékcserére a bokszba hajtott. Húsz körrel a leintés előtt Hamilton és Verstappen előnye az első két helyen csaknem egy perc volt a harmadik Ricciardóval szemben, a hajrában pedig még a biztonsági autó is bent járt a pályán, de a dobogós helyezések sorrendje a leintésig már nem változott.

A Forma–1-es pályafutása 323. versenyét teljesítő, ezzel rekorderré vált finn Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 12. lett. A 2007-ben vb-győztes Räikkönen a brazil Rubens Barrichello 322 F1-es rajtot számláló csúcsát adta át a múltnak.

A futam utáni interjú közben a legendás, hétszeres vb-győztes Michael Schumacher fia, Mick édesapja egyik mercedeses sisakját adta át Hamiltonnak a rekordbeállítás alkalmából.

A vb két hét múlva, Portugáliában folytatódik.