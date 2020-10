Őszi gombákkal ismerkedtek

A programnyitó túrán résztvevők gombászni indultak Sebestyén Lajos vezetésével. A minden korosztályt képviselő mintegy harminc gyűjtőnek több mint százféle gombát sikerült összeszednie a Kerek-erdőtől a Honvéd-kútig, ahol aztán azonosították a begyűjtött gombák nagy részét. Az ehető gombákat a résztvevők hazavitték, egy részük pedig a Múzeumkertbe került, ahol a mérgesekkel együtt felcímkézve kiállították, és így mindenki láthatott számára addig ismeretlen ehető, gyanús, mérges vagy bolondgombákat is.

A Múzeumkertben a résztvevők megkóstolták a Park és a Bástya vendéglő által elkészített többféle gombaételt. A több mint negyven érdeklődőt a jó időben jó kedvre hangolta Filip Ignác, aki bemutatott és megszólaltatott többféle furulyát fia, Zsombor gitárkíséretével. Mint mondta, a furulyák közt is vannak – mint a gombák közt – nagyok, közepesek és kicsik, és hangjuk is különféle, akárcsak az emberi vagy állati hangok. Lehetett találgatni, hogy melyik mihez hasonlít. A résztvevők megcsodálhatták Gernedi Enderle Anikó csiperkékről és más gombákról készült élethű rajzait, és vásárolhattak a bemutatott szép kivitelű jövő évi gombanaptárból és a Moészia, az Erdélyi gombász 9–10. számából, de lehetett kapni gombakártyát is. A gyermekek gombarajzokat tartalmazó kifestős könyveknek örülhettek.

Zsigmond Győző egyetemi tanár Csiperkék a magyar néphagyományban címmel tartott vetített képes előadást. Mint mondta, ez az a gombafaj, amelyet sokan ismernek és gyűjtenek vidékünkön is. Felhívta a figyelmet arra, hogy a gombáknál óvatosnak kell lenni, és ha a legkisebb kételyünk is van a meghatározásban, nem szabad elfogyasztani. A legtapasztalatlanabbak a csiperkét esetleg összetéveszthetik a gyilkos galócával, amelynek bocskora van és lemezei fehérek. Ezeket a jegyeket nehezebb észrevenni, amikor még kicsi, tojás formájú a gomba. A csiperke leggyakoribb mérgező változata a sárguló csiperke, amelynek húsa nyomásra, vágásra megsárgul és karbolszagú, készítés közben kellemetlen vegyszerszagú lesz. A csiperkék a gombák azon nemzetsége, amelynek körülbelül 300 fajtája létezik. Leggya­koribb a kerti vagy mezei csiperke és az erdei csiperke. A nagy spórás csiperkét termeszteni is lehet. A gyengének tűnő gomba olyan „erős”, hogy még a betont is feltöri, hogy ki tudjon bújni. A népi gyógyászatban a csiperkét gyógygombaként is ismerik és a száraz köhögés ellen alkalmazzák.

Az előadás után a gyermekek kézműves-foglakozásnak örülhettek, ahol különféle gombaformákat készítettek Bartha Zonga és Vinczeffy Orsolya vezetésével. (K. J.)