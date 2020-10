A kulturális intézményekben az utóbbi 14 napon nem volt egyetlen fertőzési góc sem, a járványügyi operatív törzs mégis elrendelte bezárásukat, mivel ezek a termek is olyan helyek, ahol sok ember hosszabb ideig tartózkodik egy légtérében – magyarázta. A vendéglátó ágazat is indokolatlannak tartja az újabb korlátozásokat, amelyek szerintük számos kisvállalkozás csődjéhez és több százezer alkalmazott elbocsátásához vezetnek. Szerda este mintegy kétszáz vendéglős és több előadóművész vonult ki tüntetni a bukaresti kormány épülete elé, a vendéglők és színházak szerintük önkényes bezárása ellen tiltakozva. (Agerpres)

DIPLOMAHAMISÍTÓ IGAZGATÓ. Csalással gyanúsítják, 24 órára őrizetbe is vették Laurențiu Barangát, a pénzmosás elleni hivatal (OPCSB) korábbi elnökét. Karrierje akkor kezdődött, amikor 2012-ben a Polgári Erő (Forța Civică) nevű, később a PDL-be, majd a Nemzeti Liberális Pártba beolvadt politikai szervezet Vâlcea megyei szervezetének elnöke lett. Még abban az évben tanácsosnak nevezték ki az államtitkokat nyilvántartó hivatalhoz (ORNISS), melynek idővel aligazgatója lett. Idén szeptemberben Ludovic Orban kormányfő a pénzmosás elleni hivatal vezetésével bízta meg, ám röviddel kinevezése után olyan információk láttak napvilágot a sajtóban, hogy a tanulmányai körül nincs minden rendben. A magas beosztású hivatalnok papírjai szerint 32 éves korában érettségizett, felsőfokú tanulmányait pedig a Teleorman megyei, diplomagyárként elhíresült Alexandru Ghica Egyetemen szerezte. A nyomozás eddigi eredményei alapján azonban úgy tűnik, hogy a csütörtökön lemondott hivatali elnök még csak le sem érettségizett. Tíz osztályt, majd pedig egy szakiskolát végzett el bizonyíthatóan, és esztergályosként dolgozott, mielőtt politikai vonalon nyomulni kezdett volna. Az ügyészség azzal vádolja, hogy az évek során 640 ezer lejjel károsította meg az államot. Ezt a pénzösszeget bér formájában kapta olyan állásokban, melyeket nem tölthetett volna be, mivel nem rendelkezett az előírt képesítéssel. (Maszol)

AZ AUTÓT IS MEGHARAPTA EGY MEDVE. Munkások egy csoportjára támadt rá, és a riasztásra kiérkezett csendőrök járőrkocsijából is kiharapott egy darabot egy medve Buşteni egyik erdei sétaösvényén (a sokak által látogatott Urlătoarea vízesés közelében) pénteken. Az állatot végül (a környék lezárása után) a vadászok segítségével sikerült elkábítani és befogni, így derült ki, hogy egy nagyon idős, sérült anyamedvéről van szó. A hatóságok azt tervezik, hogy ellátása után néhány kilométerrel távolabb engedik szabadon. Arról nincs hír, hogy emberben is kárt tett volna. (Pro TV)