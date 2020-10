Gyakrabban ellenőriz a munkafelügyelőség

A növekvő esetszám miatt országosan elrendeltek értelmében a Kovászna Megyei Munkafelügyelőség is növeli a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó ellenőrzéseinek számát. Erről az intézmény tájékoztatta a sajtót, az ellenőrzések egy részét az állategészségügyi, a közegészségügyi és a fogyasztóvédelmi hatóságokkal közösen végzik.

Ördög Lajos, az intézmény vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy eddig is folyamatosan végeztek ellenőrzéseket, az elkövetkezőkben mindössze gyakrabban teszik majd. Sok részlettel nem szolgálhatnak egyelőre arról, hogy mit is jelent egész pontosan a központilag elrendelt fokozott ellenőrzés. Egy rövid átirat érkezett hozzájuk, melyben gyakoribb és alaposabb ellenőrzést kérnek tőlük, ennek ők eleget is tesznek. Mostantól több alkalommal keresik fel a különböző egységeket, és kiemelt figyelemmel kezelik azokat, ahol koronavírus-fertőződés történt az alkalmazottak, munkavállalók körében, vagy magasabb a kockázat, hogy ez előforduljon (így a vendéglátó és a kereskedelmi egységekben).

A munkaügyi miniszter minapi kijelentése kapcsán – miszerint a munkafelügyelőségeket jelenlegi formájukban fel kellene számolni és teljesen átszervezve újraindítani – lapunk felvetésére Ördög Lajos ugyanakkor elmondta: tizenkét év alatt négy tárcavezető javasolta az intézmény megreformálását, átszervezését. Adott pillanatban törvény is született erről, és két évig a megyei szociális kifizetési ügynökséggel összevonva működtek, majd hatálytalanították a jogszabályt. Ördög Lajos szerint teljesen helytálló az a meglátás, hogy több problémával is küzdenek: személyzethiány, kiöregedés (a munkatársaik java része nyugdíjkorhatár közelében jár), a felszerelések, eszközök (számítógépek), valamint a gépkocsipark elavultsága, de egyáltalán nem biztos, hogy az intézmény felszámolása a megoldás. Biztos, sokan örvendenek majd, ha az ellenőrző hatóságok egyikét felszámolják, az ilyen intézkedés mindig népszerű, de ez még nem oldja meg a problémákat – fogalmazott.