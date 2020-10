Virtuális térben oktatnak

A tanfelügyelőség legutóbbi összesítőjéből kiderült, október 21-ig kizárólag online órákat tartanak a kézdialmási Kelemen Didák Általános Iskola nyolcadikosai, valamint a kézdivásárhelyi Gábor Áron Líceum tizedikesei és tizenegyedikesei számára, miután tanulóknál mutatták ki a koronavírust. Pozitív lett egy óvodás gyermek tesztje is, így a sepsiszentgyörgyi Napsugár Óvoda egyik kiscsoportjában is felfüggesztik a tevékenységeket október 20-ig. A Mikes Kelemen Elméleti Líceumban is igazolódott a fertőzés egy diáknál, így az érintett tizenegyedik osztály 17 tanulója – akik eddig az iskolában tanultak – október 22-ig távoktatásban lesz. (dvk)